ISPOVIJEST TANJE KOJA JE SMUVALA DRUGA SVOG SINA: Spavali smo, ali nisam računala na ovo - moje dijete NE SMIJE na ulicu

Tanja je uplovila u vezu sa drugarom svog sina, a danas su u braku.

Izvor: instagram/josueandtanya

Razlika u godinama između emotivnih partnera uvijek može da bude mač sa dvije oštrice. Dok jedna grupa ljudi podržava i ističe da ljubav ne broji godine, postoji i ona grupa koja oštro osuđuje, naročito kada je razlika velika. Tako je ljubavna priča jednog para postala viralna, a sve zbog kritika koje dobija.

Tanja je od mladića starija 18 godina. Džozu, mladić sa kojim je Tanja danas u braku, družio se sa njenim sinom. Tako su se i upoznali, a spojili su se prije tri godine kada je ona imala 39, a on 21 godinu. Par se vjenčao prošlog ljeta uprkos tome što su im drugi prijetili da će tužiti i pozvati socijalnu službu zbog njihove veze. Tanja to nikada nije očekivala.

Tanja i Džozu redovno dijele snimke na kojima zajedno flertuju, maze se i plešu. Stekli su veliku popularnost na društvenim mrežama, da su ih zavoljeli čak i oni koji se nisu slagali sa ovom vezom. "Džozu je odrasla osoba koja ima pravo pristanka i bio je takav kad smo se prvi put sreli", poručila je kritičarima.

Drugi su tvrdili da 24-godišnji Džozu iskorišćava Tanju za "krov nad glavom", da bi njen najstariji sin mogao da umre od srama, kao i da mu je ona "sugar mama", odnosno sponzorka. "Njihovo mišljenje ne utiče na nas. Bićemo zajedno hteli oni to ili ne", kaže Tanja. Priznala je da je neobična veza između njih dvoje možda učinila da se njena deca u početku osjećaju "drugačije", ali je rekla da se sada ponovno povezuju sa Džozuom.

"Volim da budem očuh. U početku je bilo neprijatno, ali sada je lako. Oni su zauvijek moji", rekao je on. Tanja je navikla da mnogi misle da je Džozu njen sin, ali je pratiocima rekla da su samo ljubomorni na to koliko je ona zaljubljena. Takođe, dodaje da je svijesna da mlađe djevojke pokazuju interesovanje za njenog muža, kao i da obožava to da iskoristi - redovno ga šalje po kafu, kako bi na osnovu koketiranja sa konobaricama dobio besplatno piće.

