ADVOKAT OTKRIO GLAVNI RAZLOG RAZVODA U POSLEDNJE VREME: "Postao je trend, to mora da dovede do TAČKE PUCANJA" (ANKETA)

Advokat otkriva glavni razlog razvoda u poslednje vreme i ističe da je toliko čest, da se čini da je postao "trend".

Kažu da su najčešći razlozi razvoda neverstvo, finansije i nedostatak komunikacije. Ipak, srpski stručnjaci primetili su da je sve više parova koji se razvode zbog mešanja roditelja u brak. Advokat Denis Vetrano, koji živi u Njujorku i koji pomno prati i beleži "trendove" koji se pojavljuju, otkriva šta je glavni problem u brakorazvodnim parnicama.

Kako kaže, mnogi parovi imaju poslove koji ih opterećuju i decu o kojoj moraju da brinu. To dovodi do toga da se odnos raspadne, jer žene preuzimaju veći deo obaveza i od njih se očekuje da preuzmu većinu kućnih poslova. U snimku, koji je do sada pogledalo skoro pet miliona ljudi, rekao je: "Da li želite da znate šta je glavni problem koji vidim u brakorazvodnim parnicama?".

Potom objašnjava da primećuje kako "zaposlene mame sve rade, a muževi se odmiču, dok se kućni poslovi ne dele jednako". "Ona se brine o deci, ona kupuje namirnice, ona pere veš, ona kuva, radi, zarađuje i plaća račune", tvrdi advokat i dodaje kako je primetio da muškarci često misle da mogu da se druže sa prijateljima, umesto da sa suprugom podele teret kućnih obaveza.

"Žene su umorne i to ih često dovodi do tačke pucanja, što narušava odnose", rekao je advokat. Snimak je privukao veliku pažnju, a mnoge zaposlene majke su istakle da su upravo sve to i doživele. "Opterećena sam, sve tačno", "Iscrpljujuće je, tempo je mnogo brz", "Moj bivši je igrao igrice dok ja nisam znala šta ću pre", glasili su komentari. Šta vi mislite?