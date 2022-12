"UZEO JE STOLICU I BACIO JE U VATRU, A ONDA JE SVOJOM KRVLJU PISAO PO MENI": Završila sam u njegovom haremu sa 11 žena

Ispovest Džil Dod o prvom susretu sa arapskim milijarderom i životu u haremu.

Ispovest Džil Dod, žene koja je dve godine provela kao jedna od žena "za zadovoljstvo" u haremu saudijskog biznismena Adnana Kašogija, ceo svet je čuo.

Ona je u memoarima pod nazivom "The Currency of Love: A Courageous Journey to Finding the Love Within" opisala svoj prvi susret, a potom i život u haremu bogatog Arapina koji je bio skoro četvrt veka stariji od nje. Džil je bila uspešna manekenka kada je upoznala moćnog biznismena. Imala je svega 20 godina, snimala za prestižne modne magazine, bila lepotica kojoj su se svi klanjali.

Mogla je da ima bilo kojeg muškarca, ali ipak je izabrala Kašogija. Novac je, ispostavilo se, bio važna prevaga da pristane na petogodišnji "ugovor" i život u zlatnom kavezu.

Ipak, prvi susret sa imućnim biznismenom i njegovo udvaranje je oborilo s nogu. Priča koju je ispričala u memoarima bila je sve samo ne "obična"...

Tokom ranih osamdesetih godina prošlog veka, Džil je bila mlada, naivna manekenka koja je doletela u Kan sa prijateljima na tematsku žurku posvećenu piratima, kada je upoznala niskog, ćelavog i pomalo gojaznog gospodina. Kasnije će saznati da je taj muškarac bio ozloglašeni trgovac oružjem i milijarder - Adnan Kašogi.

Milijarder ju je dugo gledao, fiksirajući je pogledom pre nego što joj je prišao, nežno uhvatio za ruku i poveo da plešu. I tada je se desio šok.

"Odjednom je moj plesni partner stao, zgrabio stolicu i bacio je u vatru. I ja sam bacila jednu. Smejali smo se dok smo se sudarali kao dva magneta, vrteći se ukrug, ispred plamena", ispričala je.

"Osećala sam vrtoglavicu i bila sam bez daha, moral sam da sednem. Moj novi prijatelj me je gledao u oči dok mi je nežno zadigao rukave i vrhovima prstiju na mojoj podlaktici crvenom bojom napisao 'Volim te'. Bio mi je potreban minut da shvatim da je pisao krvlju. Slučajno ili ne, posekao se komadom stakla."

Nekoliko trenutaka kasnije, Džil kaže da je njen agent dotrčao da joj kaže s kim je plesala. Sledećeg dana, Dod je dobila poziv da se pridruži Kašogiju na njegovoj jahti...

Prve noći koju su proveli zajedno saudijski biznismen ju je gledao dok se kupala u kadi punoj pene. Potom su seli na krevet i on je počeo svoju priču:

"Ne možemo da se poljubimo dok ti ne ispričam situaciju", rekao joj je, uzevši njeno lice rukama, napisala je u memoarima Džil. "Želim da budeš jedna od mojih žena za zadovoljstvo. Po zakonu Saudijske Arabije, dozvoljeno mi je da imam 11 žena za zadovoljstva i tri zakonske supruge. Neću te poljubiti dok ne pristaneš na ovaj ugovor."

Nije mnogo razmišljala pre nego što je odgovorila:

"'Da', rekla sam i kad su nam se usne spojile, potpisali smo 'ugovor'. U tom trenutku postajem član Adnanovog harema, smenjujući se sa drugim ženama u njegovom krevetu", opisala je Džil.

U memoarima je otkrila i da se nikada nije osećala kao "ku**a", i da joj u početku nije smetalo što ga je delila sa drugim ženama. Ljubomora je došla kasnije i zato je nakon dve godine odlučila da ga napusti. Nije ispoštovala ugovor koji je nalagao da pet godina provedu zajedno. Danas je Džil Dod poznata kao uspešna poslovna žena i osnivač međunarodnog brenda odeće Roki.

Pogledajte kratki video o njenom životu koji je opisala u memoarima.