OPTUŽUJU ME DA GA SILUJEM, ALI AKO OBOJE UŽIVAMO - KOME TO SMETA? Žena o se**u sa mužem koji ima NAJBIZARNIJI POREMEĆAJ

Jedna Australijanka je javno govorila o poremećaju svog muža sa kojim ima intimne odnose dok je on u čvrstom snu.

Izvor: Lucky Business/Shutterstock.com

Za neke se seks kao san, a neki ga zaista imaju u snu! Jedna Australijanka se obratila psihološkinji i kolumnistkinji lokalnih medija da zbog retkog stanja koje ima njen muž, a koje se zove seksomnija. Zapravo, Nik, njen suprug, ima intimne odnose dok spava.

Australijanka Rejčel je ispričala i kako je zbog seksomnije, a koju lekari smatraju jednom vrstom mentalne bolesti, njen suprug počeo da vodi ljubav sa njom u snu.

Seksomnija je redak poremećaj sna koji uzrokuje da muškarac započne seks ili seksualne aktivnosti u snu. Prema Rejčel, ovo se dešava najmanje jednom mesečno poslednjih nekoliko godina. Kada se to prvi put dogodilo, bila je veoma iznenađena.

"Mislila sam da je zadremao, a on je počeo da me dodiruje. Pokušao sam da mu nešto kažem, da pitam šta je bilo, jer je očigledno nastavio da spava i nije odgovarao. Ali, onda je postalo jasno da on nema pojma šta zapravo radi", rekla je žena.

Međutim, iako joj je isprva bilo neobično, Rejčel se vremenom navikla na ovi neobično stanje svog muža, pa čak je izjavila i da sada više uživa u seksu nego ranije.

"Ako smo oboje voljni, šta to može da smeta?", kaže i odgovara na neke optužbe da je ovakav intimni odnos nalik silovanju i da ona zapravo zloupotrebljava svog muža. Ipak, ako seks postane previše vatren i strastven, vrlo često se Nik probudi, dodala je Rejčel.