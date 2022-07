NIKAD NE PRIZNAJ PREVARU, BUDI MUŠKO I ODRADI TO! Rasprava zbog saveta muškarcima - "Ti si PRVOKLASNA GLUPAČA"

Devojka savetovala muškarcima da nikada ne priznaju prevaru, a onda je dobila niz negativnih komentara, uvreda i prozivki.

Izvor: Srdjan Randjelovic/Shutterstock.com

Kažu da je opraštanje prevare sopstveni izbor, ali da se za mnoge može poistovetiti sa traumom. Ne postoji univerzalno pravilo da li treba da se oprosti ili ne, ali činjenica o kojoj su govorili stručnjaci jeste da se najmanji broj brakova razvodi zbog preljube.

O tome je nedavno govorila i psihoterapeutkinja Ivana Sinđić, koja je navela da svaka preljuba boli isto, bilo da je reč o se*su na jedno veče ili da se radi o paralelnoj vezi. Ipak, jedna devojka smatra da muškarci nikada ne treba da priznaju prevaru, a njena objava izazvala je pregršt negativnih komentara.

Ona je na jednom sajtu objasnila svoje mišljenje.

"Savet za sve muškarce. Nikada ne priznajte prevaru. Prevara ostavlja teške psihološke i emocionalne posledice na vaše partnerke. Još gluplje od priznanja da sebi 'olakšate' savest je da se zaljubite u tu prolaznu avanturu i ostavite nekoga s kim ste gradili život. Ako već prevariš, odradi to kao muško, ćuti i čuvaj svoju devojku ili ženu, svaka veza ima svoje uspone i padove", napisala je ona i dodala:

"Ili u slučaju da stvarno ne možete više i odlučite da ostavite partnerku, nakon što ste joj potrošili godine života, navedite drugi razlog raskida", napisala je ona, a onda su usledili i komentari.

Malo ko se složio sa njom, evo šta su bili odgovori:

"Ovo piše prvoklasna glupača, koja nema gram samopoštovanja".

"Savet za muškarce je isti kao i za žene: ne varajte u vezi ili braku. A savet za one koji ne mogu da izdrže sa samo jednim partnerom je da ni ne ulaze u vezu ili brak, osim ako je i partner isti takav, za otvorenu varijantu. A što se same prevare tiče, makar i 50 godina gradili zajednički život, šta to vredi ako on ili ona vara, laže, krije i voli nekog drugog? Čim dobije želju za prevarom i laganjem, partner treba da ode, to je najbolje za sve".

"Grozan savet. Nadam se da te niko neće poslušati".

"Ovo je definitivno pisala ostavljena žena koja je saznala za prevaru i zaljubljenost. Ako ti želiš da živiš u laži, sa mogućnošću da dobiješ prenosivu bolest i patiš za nekim, većina žena ne želi. Na moju psihu to ne bi uticalo, a mislim da ne bi ni kod većine žena. Muškarci, a važi isto i za žene, ako ne želite da priznate prevaru, recite da imate nekoga, to će biti dovoljan razlog za razlaz".

"Ako si u braku onda da, ženi definitivno nikada ne sme da se prizna prevara".

"Ne slažem se. Bolje gorka istina, nego slatke laži. Gore posledice ostavlja obmanjivanje i trošenje nečijeg vremena. A i nije tačno da te stvari dugoročno ostavljaju neke teške posledice. Samo u prvom periodu. Naravno da prava ljubav i zdrava veza bacaju u senku greške prošlosti. Samo malo optimizma i sve bude ok".

Šta vi mislite? Budite iskreni, posmatrajući situaciju iz oba ugla: da treba da priznate prevaru i da treba neko da vam prizna prevaru.