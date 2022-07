HTEO SAM DA JE ZAPROSIM, PA SAM NA FEJSBUKU DOBIO JEDAN LINK: Muškarac u dilemi - saznao čime mu se bavi devojka!

Muškarac otkriva da je planirao da zaprosi devojku, a onda je saznao da je glumica u filmovima za odrasle.

Da život uvek donosi neočekivane stvari, govori priča muškarca koji nije imao predstavu čime se bavi njegova devojka. Ima 37 godina, a njegova nesuđena supruga je pet godina mlađa od njega.

Ne krije koliko se zaljubio, kao da i je imao velike planove sa njom. Planirao je da je zaprosi, a onda ga je jedna poruka na Fejsbuku potpuno slomila.

"Planirao sam da je zaprosim, a onda sam saznao nešto o njoj što me je potpuno zbunilo i povredilo", rekao je.

Da priča bude zanimljivija, sve je saznao od njenog bivšeg, koji je muškarca kontaktirao preko Fejsbuka. Poslao mu je u poruku, a u njoj link jedne stranice.

"Bila je to po*no stranica, a moja devojka glumica u filmu", otkrio je i dodao:

"Devojka me je ranije upozorila na njega, rekla mi je da je problematičan i znao sam da to radi iz osvete, ali ona je bila u tom filmu. Suočio sam je sa istinom i sve je priznala, ali me je molila da ne gledam te filmove, jer želi da ostavi taj deo života iza sebe", objasnio je.

Ispričala mu je da je ušla u taj krug i plašila se da neće moći da radi ništa drugo. Ipak, odlučila je da promeni život, zbog čega se i preselila u drugi grad i prekinula sve kontakte.

"Sada mi je jasno zašto nije želela puno da priča o svom prethodnom životu tokom naše veze. Pogledao sam sve filmove i osećam se užasno, ne mogu to da izbacim iz glave. Šta da radim?", rekao je, a njegov slučaj prokomentarisali su i psihoterapeuti.

"I dalje može da ostvari srećnu budućnost o kojoj je maštao i pre ovog saznanja. Mora da prihvati njenu prošlost ukoliko zaista želi da bude sa njom", rekla je psihoterapeutkinja i kolumnistkinja Deidre.

Šta vi mislite?