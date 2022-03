HTELA SAM DA MI BUDE DRUGARICA PA SAM SE ZALJUBILA! Troje ih je u vezi, ljubomora je zabranjena, a uveče nastaje PROBLEM

Par, tačnije nepar, gostovao je u jednoj emisiji i otkrio kako izgleda veza od troje ljudi.

Izvor: YouTube/This Morning

Ako ste mislili da je nemoguće funkcionisati u vezi od troje ljudi, prevarili ste se. Iako bi mnogi mislili da je ljubomora glavni problem u vezi ove vrste, njihova priča dokazuje suprotno.

Šarlot Farmer upoznala je svog dečka Džejmija Davesa preko aplikacije za upoznavanje 2019. godine. Ona je objasnila zašto i na koji način su kasnije uplovili u vezu sa Lorom Korser, koju su takođe upoznali preko iste aplikacije naredne godine.

Pravilo da ljubomora ne sme da postoji, postavio je Džejmi, a kako je objasnio, svoje devojke je naučio da moraju da bude srećne zbog tuđe sreće.

"Radi se o tome da jedan oseća sreću što drugo dvoje imaju neku svoju nišu. Ako neko pobedi na velikom nadmetanju, budi srećan zbog njih", objasnio je.

"Upoznala sam Džejmija na aplikaciji i u početku smo želeli da to bude samo neobavezni dejt. Nisam bila spremna za ozbiljnu vezu. Odmah smo razgovarali o ideji bez monogamije. Ipak smo oboje u tom trenutku izlazili i sa drugim ljudima", rekla je Šarlot.

Lora je otkrila kako je uplovila u vezu sa ovim parom.

"Imala sam onlajn sastanke sa Džejmijem početkom 2020. na toj aplikaciji. Onda je počela pandemija i neko vreme nismo mogli da se nađemo. Onda sam igrom slučaja naletela i na Šarlot na toj aplikaciji za upoznavanje, a sa njom sam osetila povezanost", objasnila je i dodala:

"U početku sam želela da budem drugarica sa njom, ali sam brzo shvatila da sam zaljubljena u nju", rekla je.

Kako su naveli, najveći problem nastaje kada se odlazi na spavanje, jer, kako kažu, svako voli da spava u različitoj sobi.

Voditeljka je prokomentarisala da je evidentno da uživaju.

"Ključno je nastaviti raditi na ovome. Svi idete na terapiju, svi razgovarate, čini se kao da je komunikacija između vas troje bolja nego kod većine parova", rekla je voditeljka, a potom se Džejmi nadovezao:

"Stvarno je važno, morate imati jako otvorenu komunikaciju i truditi se da ne osuđujete to što drugi rade, koliko god je to moguće", rekao je on.

Pogledajte: