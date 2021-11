VOZAČI, OPREZ! AKO POJEDETE OVAJ KOLAČ BIĆETE POZITIVNI NA DROGU: Policija može da vas privede ako unesete OVE namirnice

Sve veći broj vozača sjeda za volan pod dejstvom prihoaktivnih supstanci. Međutim, zbog pojedinih namirnica, brzi testovi ponekad mogu biti i lažno pozitivni.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Policija je prethodnih dana otkrila nekoliko vozača koji su pod dejstvom psihoaktivnih supstanci bili za volanom automobila. Neki od njih izazvali su nesreće sa tragičnim posljedicama, a prema podacima koji dolaze sa VMA, zabilježen je porast korišćenja psihoaktivnih supstanci.

Toksikološkinja sa VMA Snežana Đorđević upozorava je da sve više pacijenata koji dolaze koristi jednu veoma opasnu kombinaciju, a to je alkohol i kokain. Ona kaže da je najopasnije trovanje heroinom, ali to ne znači da i ostale psihoaktivne supstance nisu opasne, a mogu da dovedu i do smrti.

"Kada pacijent kod koga se sumnja na trovanje dođe u bolnicu, olakšavajuća okolnost je kada se zna šta su konzumirali. Međutim, često se dešava da se kod novih psihoaktivnih supstanci nalazi nešto za šta se ne zna šta je, a onda ni ljekari ne mogu da potvrde o čemu se radi", istakla je ona.

Kako kaže, brzi testovi na psihoaktivne supstance, koje policija koristi na terenu mogu ponekad da budu lažno pozitivni, te da je zato važno da laboratorija bude uključena u dodatne analize da bi se potvrdilo da je određena supstanca zaista konzumirana.

"Zbog nekih stvari koje konzumiramo svakodnevno, poput štrudle sa makom ili kafetina, može da bude pozitivan test na opijate ili da se posumnja da je koristio heroin. Neophodno je da preliminarni test bude potvrđen još nekom analitičkom metodom", rekla je Đorđevićeva.

Govoreći o neuobičajenim supstancama koje se koriste i koje dovode do trovanja, kaže da je bilo slučajeva zloupotrebe različitih biljaka, poput muskatnog oraha.

"Imali smo dva slučaja trovanja muskatnim orahom, koji sadrži supstancu miristicin. Naši pacijenti su uzimali po četiri muskatna oraha sa vinom. Taj miristicin može da izazove halucinacije", navela je toksikološkinja.