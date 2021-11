“SUPRUGA JE BILA U ŠOKU”: Pol Rod proglašen za najseksi muškarca sveta za 2021. a njegova reakcija je potpuni hit (FOTO)

Magazin Pipl izabrao je najseksepilnijeg muškarca za tekuću godinu, a odluka je mnoge iznenadila.

Izvor: Profimedia

Magazin Pipl i ove godine izabrao je najseksi muškarca, a iako se spekulisalo da će to biti glumac Kris Evans, laskavu titulu ipak je poneo njegov kolega Pol Rad (52).

Glumac je ostao zatečen informacijom da je baš izabran za najseksi muškarca tekuće godine.

“Svestan sam da će ljudi, kad čuju da će me proglasiti najseksepilnijim muškarcem, biti iznenađeni. Ovo nije lažna skromnost, toliko je ljudi koji pre mene zaslužuju ovu titulu”, rekao je Rad za Pipl.

Iako je vrlo iznenađen, Pol je rekao da titulu ipak neće odbiti, a onda se našalio da se nada da će mu ovo omogućiti da prisustvuje "privlačnim večerama" sa Džordžom Klunijem, Bred Pitom, Majklom Džordanom, koji su ranije poneli ovu titulu po izboru časopisa People.

“Računam da ću se sada pojaviti na više jahti, radujem se tom životu. Mislim da će mi ovo pomoći da postanem tajanstveniji i produhovljeniji. Radujem se tome”, rekao je glumac u šali.

Glumac je u srećnom braku sa Džuli Jager već 18 godina i imaju dvoje dece, sina Džeka (17) i ćerku Darbi (12), a informacija o izboru za najseksepilnijeg muškarca šokirala je i njegovu partnerku.

“Posle malo podsmeha i šoka rekla je da je People doneo ispravnu odluku. Bila je baš slatka. Verovatno me je slagala, ali šta drugo da kaže”, rekao je glumac.

Pol kaže da će se zauvek hvaliti činjenicom da je proglašen najseksepilnijim muškarcem sveta, ali da istovremeno očekuje da će ga prijatelji pošteno zadirkivati zbog toga.

“Kao što i treba. Mislim, aj bih to uradio. Ipak, ja ću prisvojiti ovu titulu. Neću pokušavati da budem prizeman. Pravim vizit karte već. Ali svi moji prijatelji će me uništiti i to i očekujem od njih. Zato i jesu moji prijatelji”, napomenuo je glumac.

Najzapaženije uloge Pola Rada

Svoju prvu filmsku ulogu ostvario je u filmu "Devojke sa Beverli Hilsa" iz 1995. godine, a pre toga je uglavnom glumo u televizijskim serijama i filmovima.

Njegova karijera doživela je uspon kada se 2004. i 2005. godine pojavio u filmovima "Voditelj uzvraća udarac" i "Junifer u četrdesetoj". Rad je potom glumio uglavnom u komedijama, često je sarađivao sa rediteljem i producentom Džudom Apatvom.

Rad je 2015. godine prvi put glumio superjunaka Ant-Mana, kojeg je tumačio kasnije i u filmovima "Kapetan Amerika: Građanski rat" (2016), "Ant-Man i Wasp" (2018) i "Osvetnici: Završnica" (2019).

Ant-Mana će ponovno igrati i u filmu "Ant Man i Was: Quantumania" koji je najavljen za 2023. godinu.