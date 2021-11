Somersby Fashion Week Montenegro od 22. do 25. novembra

Modna komora Crne Gore organizuje 29-to izdanje Crnogorske nedelje mode od 22. do 25. novembra.

Generalni partner jesenjeg izdanja nedjelje mode je svjetski poznati cider Somersby, koji je širom otvorio vrata domaćeg tržišta na kojem su ovi napici jedni od najtraženijih.



"Svečano otvaranje ,,Somersby Fashion Week Montenegro” biće organizovano 22. novembra u Capital Plazi, kada će biti upriličen modni događaj pod nazivom Modne vinjete. Već sljedeće večeri publika će imati priliku da pogleda novu kolekciju Lazara Ilića, u okviru samostalne revije. Program sa revijama biće organizovan 23. i 24. novembra na Imanju Knjaz, svako veče sa početkom u 20:30h", navodi se u saopštenju MKCG.



22. novembar: The Capital Plaza –Modne vinjete

23. novembar: Lazar Ilić

24. novembar Imanje Knjaz: Milena Vujačić, Boško Jakovljević, Kristina Ilić-Hunt, Atelier Ana Simone

25. novembar Imanje Knjaz: Marina Banović, Nada Koljenšić, Studenti modni dizajn III god. UDG, Milena Đurđić



Naslovnu fotografiju je uradio Nikola Pejović, šminku i frizuru za naslovnu fotografiju ,,Sophies beauty line”. Hair: Rajko Radišić, make-up: Nataša Bracanaša-Elite Make Up. Zaštitna lica su: Lea Tarailo,Andrea Zmukic, Aleksandra Raičević, Ana Radovanović. Styling: Aleksandra Pismenskaja, Kuća mode i ljepote Zoran, oficiajlni fotografi su: Nikola Pejović i Petar Kasalica. Reklamni spot za Somersby Fashion Week, radio je Petar Kasalica, model je Lea Tarailo. Make up-Hair Sophies beauty line, Styling Atelier Ana Simone.



"Za frizure manekenki biće zadužen i ovog puta tim Zorana Vukčevića sa Zoranom Vukčević na čelu. Šminka Farmasi. After party nakon svake večeri biće organizovan u Living Roomu. Video-produkcija Ljubo Jovović, tehnička podrška Takt.

Nedjelja mode će i ovog puta imati humanitarni momenat u okviru samog događaja. MKCG uvijek daje podršku mladim dizajnerima sa Fakulteta za dizajn i multimediju UDG tako će biti i ovog puta kada će se predstaviti studenti za modni dizajn.

U okviru događaja biće upriličena izlozba slika naše istaknute umjetnice Orijane Ubović, kao i izložba ručno rađenog nakita Milene Đergović", navodi se u saopštenju.



Događaj se organizuje prema važećim epidemiološkim mjerama IJZCG.