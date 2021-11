AKO OVOLIKO SPAVATE, RIZIK DA OBOLITE OD DIJABETESA RASTE ZA 60 ODSTO: U opasnosti su i vaše srce i mentalno zdravlje

Nedostatak sna povećava rizik od bolesti, a studija je potvrdila da najviše utiče na razvoj dijabetesa.

Izvor: Youtube / Cleveland Clinic

Nova studija otkriva spavanje manje od pet sati noću povećava rizik od dijabetesa za skoro 60 odsto. S vemena na vreme ovo se praktično svima dešava i to iz raznoraznih razloga - bilo zbog toga što bindžujemo omiljene serije ili ne možetmo da zaspimo jer nas muče problemi, ali ako to stalno radimo, rizik od dijabetesa se naglo uvećava.

Studija iz oktobra 2021. objavljena u časopisu "Nature and Science of Sleep" pregledala je podatke koje je prikupila "UK Biobank" od 84.404 odrasle osobe prosečne starosti 62,4 godine. Ono što su istraživači otkrili jeste da, u poređenju sa ispitanicima koji su redovno spavali između sedam i osam sati noću, oni koji su imali manje od pet sati sna imali su 58 odsto veći rizik od razvoja dijabetesa u narednih pet do sedam godina.

"Nedostatak sna može da izazove skok nivoa grelina, koji podstiče glad i utiče na povećanje telesne težine. Ovo zauzvrat povećava rizik od dijabetesa i drugih metaboličkih sindroma", objašnjavaju autori studije.

Nedovoljno, ali i previše sna utiče na mentalno zdravlje

Možda ste primetili da nedovoljno sna utiče na vaše raspoloženje tokom dana, ali verovatno niste svesni u kojoj meri utiče na mentalno zdravlje na duže staze.

U istoj studiji o spavanju, istraživači su otkrili da se rizik od mentalnih poremećaja povećao za 106 odsto, a rizik od poremećaja raspoloženja za 44 odsto kod ispitanika koji su spavali manje od pet sati noću u poređenju sa onima koji su imaliizmeđu sedam i osam sati sna.

Međutim, i previše sna takođe može da utiče na vaše mentalno zdravlje.

"Oni koji su duže spavali (više od 8 sati noću) su povećali rizik od razvoja organskih mentalnih poremećaja, šizofrenije i deluzionih i poremećaja raspoloženja, u odnosu na one koji spavaju 7– 8 sati noću", objasnili su autori studije.

Povećava se i rizik od srčanih bolesti

Bolest srca je uzrok smrti broj jedan u svetu, a rizik od razvoja ovog stanja ima mnogo više veze sa trajanjem sna nego što većina pretpostavlja.

Studija "Nature and Science of Sleep" otkrila je da su kratkotrajni i isprekidan san povezani sa značajnim povećanjem rizika od srčanih bolesti.

"Oni koji spavaju manje od pet sati noću imaju u proseku oko 30 odsto veće šanse da obole od hipertenzije, ishemijske, plućne i cerebrovaskularne bolesti srca, kao i bolesti arterija, arteriola i kapilara."

Odvojena studija objavljena u časopisu "Sleep" otkrila je da je, među 10.308 odraslih između 35 i 55 godina, poremećaj sna takođe značajno povezan sa rizikom od kardiovaskularnih bolesti.