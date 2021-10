ZNATE LI ŠTA PREDSTAVLJA ŽENSKI ZNAK ZA WC? SVI MISLE DA JE HALJINA, A NIJE! Simbol krije mnogo dublju poruku

Da li ste sigurni da znate šta predstavlja ženski znak za WC...?

Izvor: Shutterstock/Jakrit Jiraratwaro

Univerzalna oznaka za toalet izgleda ovako - za muškarce je to ikonica čoveka u pantalonama, a za žene u haljini. Tako makar svi mislimo. Međutim, da li sve vreme pogrešno tumačimo znak, da li ove ikonice predstavljaju baš to?

Saznanja do kojih se sasvim sličajno došlo prilikom jedne kampanje preokrenuće vam svet naglavačke. Želeći da izjednači muškarce i žene u poslovima koji se najčešće smatraju "muškim", kompanija "Axosoft" iz Arizone uradila je kampanju koja je otkrila da se zapravo nikada nije radilo o haljini na ženskom znaku za WC.

Ako nije haljina, šta vi mislite da predstvalja trougao na ženskom znaku? Tanja Katan iz ove firme kaže da su prilikom istraživanja saznali da trougao nikada nije trebalo da predstavlja haljinu, već plašt, a da je poruka koju ovi jednostavni simboli šalju, zapravo mnogo jača. Navodno, ikonica sa plaštom poručuje da žene mogu da budu superheroji.

"U nauci, tehnologiji, umetnosti, matematici, politici, na ulicama i u našim domovima žene su često nevidljive, izopštene ili jednostavno zaboravljene. Devojke i žene koje se zanimaju za nauku, tehnologiju, mehaniku i matematiku su manjina", napominju iz "Axosoft-a" .

Kampanja "It was never a dress" (To nikada nije bila haljina) ima za cilj da podstakne razgovore o prihvatanju žena u svim vrstama poslova, bilo da se oni tradicionalno smatraju "muškim" ili ne.