"STVARNO MORAŠ DA BUDEŠ SMEĆE DA SE U TOME POJAVIŠ": Devojka šokirala sve kad je pokazala u čemu će na dedinu SAHRANU!

Devojka pokazala haljinu u kojoj će se pojaviti na dedinoj sahrani i ljudi nisu imali ništa lepo da joj kažu...

Neko je na Facebooku podelio objavu sa Reddita, u kojem devojka tvrdi da će na sahranu svog dede otići u prekratkoj i mrežastoj crnoj haljini, koja više otkriva nego što pokriva.

"Danas je sahrana mog dede i da, obući ću ovu haljinu i ne, ne zanima me šta ljudi misle o tome jer na kraju dana, iako je ovo tužan dan, imam pravo da se obučem onako kako se osećam. Da budem iskrena, ako imaš šta, onda i treba to da pokažeš", napisala je ona, dodajući da bi "deda to odobrio da je živ".

U objavi koja je podeljena na Facebooku, ljudi su negativno komentarisali njenu odluku, poručujući joj da na sahrani treba da oda počast svom dedi, a da ne da učini da drugima bude neprijatno.

"Razumem šta hoćeš da kažeš, ali ponekad treba da uzmeš u obzir i osećanja i mišljenja drugih", jedan je od komentara kojim su je ljudi savetovali da ipak ne ide takva na sahranu.

Međutim, devojka se nije dala ubediti.

"Ovaj dan nema veze sa osećanjima drugih, hahaha. Ima veze sa mojim dedom i zašto uopšte komentarišete ovo, jedva da vas i poznajem?", upitala je.

Mnogo komentara na njenu odeću bilo je i na Redditu, i uglavnom su svi saglasni da je neprimereno da se takva pojavi na sahrani.

"Stvarno moraš da budeš smeće da poželiš da privučeš pažnju na sahrani od svih mesta na svetu", poručio joj je neko.

"Ljudi nemaju više nikakvog poštovanja", još je jedan od komentara, a drugi su istakli činjenicu da je navodno ne zanima mišljenje drugih, ali je ipak imala potrebu da to objavi na društvenim mrežama i obavesti svet o tome.