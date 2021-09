OVAKO SAM SAOPŠTILA RODITELJIMA DA SAM STRIPTIZETA: Đuskam oko šipke i skidam se, htjela sam da znaju SVAKI detalj!VIDEO

Video u kojem djevojka govori roditeljima da je striptiz njen pravi posao ima već četiri miliona pregleda na TikToku!

Izvor: Shutterstock/Kristina Kokhanova

Video koji ima već četiri miliona pregleda pokazuje trenutak kada je jedna djevojka saopštila mami i tati da je striptizeta!

"Mama, tata, imam nešto da vam kažem. U pitanju je tajna, i ne želim da se brinete ili uznemirite. Ova tajna odnosi se na moj život, ne utiče negativno ni na koga, i želim da je podijelim s vama jer želim da ljudi koje volim i najviše im vjerujem znaju šta se dešava u mom životu", kaže ona na početku.

"Moja tajna me čini talentovanom, kul i moćnom. Ne čini me trudnom niti me dovodi u opasnost", našalila se ona.

Leks je napravila PowerPoint prezentaciju, sa slikama i najčešće postavljanim pitanjima, da bi mami i tati saopštila da je - striptizeta.

"Ja sam striptizeta, đuskam oko šipke u striptiz klubu, i obožavam to", rekla je ona.

Roditelji su se smijali u nevjerici, a Leks je dalje obradila teme koje ih verovatno najviše zanimaju - zašto je uopšte ušla u posao koji spada u seks industriju, na koji način se štiti i da li je uz pomoć tog tajnog posla uspjela sebi da priušti sumnjivo skupe stvari.

"Zarađujem odlično, plaćam porez, samo igram i ćaskam s klijentima i nemam nikakav drugi kontakt s njima", rekla je ona.

Reakcija roditelja je puna podrške i ljubavi, pogledajte!