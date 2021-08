KAD MU JE VERENICA REKLA ŠTA ŽELI DA RADI KAD SE VENČAJU, OSTAO JE U ŠOKU: Samo je pitao – Zar ti je san da BUDEŠ LENJA?

Šta vi mislite, da li žena treba da prestane da radi kada se uda? Iskrena priča jednog muškarca zapalila Internet.

Izvor: YouTube/Screenshot/Joy Michelle Photography

Da li žena kada se uda treba da ostavi posao i posveti se porodici? Ako želite da izazovete rat na društvenim mrežama i forumima, postavite ovo pitanje. Mišljenja su uvek podeljena - i među ženama i muškarcima.

Dok se jedni zalažu za tradicionalni pristup, gde je žena "tihi" stub porodice i njen glavni zadatak jeste da vaspitava decu, brine o suprugu i drži kuću urednom i čistom, drugi su izričito protiv smatrajući ovaj stav "zatucanim" i zastarelim. Naravno ima i onih koji veruju da je sve star dogovora i da ako partneri procene da je za njihovu zajednicu korisnije da se muž bavi decom i kuvanjem, a da žena zarađuje - to je više nego mudro.

Situacija u kojoj se našao jedan Amerikanac (42) koji je svoj slučaj i problem sa verenicom (33) opisao na jednom forumu, izazvala je žeskoku raspravu. Zanimljivo je da je njegova priča "preobratila" i one koji su imali najumerenije stavove...

Evo o čemu je reč...

"Konačno sam našao onu pravu. Zabavljamo se tri godine i prošlog meseca sam je zaprosio. Sinoć smo planirali venčanje i ona me je pitala da li bi mi smetalo da ona bude domaćica. Počeo sam da se smejem jer sam mislio da se šali, međutim, bila je mrtva ozbiljna. Rekla mi je da prestanem da se smejem i da zaista to želi", započeo je svoju priču ovaj muškarac koji je želeo da ostane anoniman.

"Pitao sam je zašto, budući da oboje dobro zarađujemo i ne bismo mogli da živimo ovako lagodno sa samo jednom platom. Kaže da je to zato što je moja plata mnogo veća, što je istina. Ja zarađujem oko 40 odsto više od nje, a kaže i da možemo da malo prištedimo", nastavlja, a onda sledi "pravo" objašnjenje zašto verenica misli da treba da da otkaz.

"'Mislim da rad od 9 do 5 jednostavno nije za mene', rekla mi je. Rekao sam joj da mi se ne dopada ta ideja. Možda bi mogla da bude domaćica kada stignu deca, ali ne sada. Rekla mi je da sam manupulator. U svakom slučaju, ne dopada mi se ideja da samo ja donosim novac u kuću. To se razvilo u žestoku raspravu. Ona kaže da 'ne podržavam njene snove', a koje nikada ranije nije iznela. E, sad ide deo gde sam verovatno progrešio. U žaru svađe sam joj rekao: 'Odakle sad ovo, zar ti je san da budeš domaćica? Da budeš lenja?'. To ju je mnogo naljutilo, otišla je kod majke i rekla mi je da ćemo razgovarati kada se smirimo. Da budem iskren, ne želim da ona bude domaćica. Ne želim da samo ja zarađujem. Ne želim da podržavam taj njen san jer želim partnerku, a ne osobu koja je zavisna od mene", kaže ovaj muškarac.

Naravno, usledili su brojni dobronamerni saveti, reči utehe, ali i žestoke kritike na račun verenice. Pa tako mnogi su mu savetovali da odustane od ženidbe, neki su rekli da "sedenje kod kuće i besposličarenje zapravo nije san"...

"Da moj muž mašta da se vrati na fakultet ili pokrene posao, naravno da bih podržala. Ako mu je san da sedi po ceo dan i igra igrice, naravno da nema moju podršku", oštro je napisala jedna korisnica Interneta.

Uvrede i komentari na račun "neostavrenih snova jedne domaćice" su se samo nizali, a javile su se i žene koje su isto tako ostavile posao kako bi se starale o porodici...

"Domaćice nisu paraziti. I ja sam pre rođenja dece bila domaćica i završavala sam sve što nije vezano za posao mog muža. Samo ja sam kuvala, čistila, vodila računa o novcu, plaćala račune, održavala kuću a i završavala mužu sve što treba. Ako zaista sve radite temeljno, ne ostaje vam baš puno vremena za izležavanje", pobunila se jedna domaćica.

Šta vi mislite, ko je u pravu?