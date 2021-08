OVOGA SE INŽENJER SA 2 FAKULTETA SIGURNO NE BI SETIO: Hit slika sa plaže iz Hrvatske – kad nema ležaljke, evo rešenja!

Ako nemate ležaljku, evo rešenja kako da se poduprete da možete da čitate knjigu. Smešna slika mladića na plaži obišla je region i svi umiru od smeha.

Izvor: Youtube/Screenshot/Gabriel Traveler

Slika muškarca na jednoj plaži na hrvatskom primorju nasmejala je sve na mrežama, a bogami i pokazala koliko umemo da budemo dovitljivi. Osim što je obično obložena mekim i udobnim sunđerom, prednost kežaljke je i pokretno uzglavlje, zbog čega je mnogo lakše čitati knjigu.

Ali jedan mladić je osmislio savršen sistem da to izvede i sa peškira. Za ovaj izum su mu bile potrebne 2 neočekivane stvari – papuča I flaša vode.

Prizor momka koji čita knjigu oslanjajući se na flašu vode, poduprtu o plastičnu papuču nasmejao je sve na Fejsbuk stranici “Dnevna doza prosečnog Dalmatinca, na kojoj je fotka I objavljena…

Pogledajte kako je to izveo…

Naravno, usledili su duhoviti komentari, pa su neki zaključili da je sigurno reč o nekom “kvazi intelektualcu”… Ipak, većina mu je čestitala na domišljatosti…

"Ovo se sigurno neki inženjer s dva fakulteta neće setiti da napravi."

Bilo je i onih koji su zaključili da se folira, te da dok on glumi intelektualca se njegova devojka (koja leži desno do njega) sigurno dopisuje sa nekim drugim, a javili su se i oni koji bi sve to izveli malo drugačije...

"Ja bih to obrnuto, knjigu pod glavu a potegnuo iz boce", napisao je jedan korisnik ove mreže.