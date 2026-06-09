Italijani u nevjerici: "Svi naručuju espreso, a ne znaju kako se pije voda koju dobiju"

Pijete vodu odmah nakon espresa? Italijan otkriva zašto je to suptilna kritika baristi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako je ispijanje espresa za mnoge svakodnevni ritual, oko ove male šoljice stvorilo se dosta nesporazuma. Jedan od njih je pitanje - čemu služi ta čaša vode i kada je zapravo treba popiti?

"Prije kafe", kaže u razgovoru za Onet Italijan Emanuele i objašnjava zašto.

Tradicija posluživanja vode uz kafu potiče, između ostalog, iz Beča, gdje je kafa vijekovima bila više od pića. Bila je doživljaj. U vremenima kada pristup čistoj vodi nije bio uobičajen, njeno posluživanje svjedočilo je o prestižu lokala. Čaša vode pored šoljice značila je luksuz, brigu o klijentu i visok kvalitet usluge.

Tokom godina, običaj je opstao, ali je njegovo značenje počelo da se mijenja. Danas mnogi vodu tretiraju kao dodatak "za zalivanje" kafe, što se, ispostavilo se, ne poklapa uvijek sa prvobitnom namjerom.

"U mom regionu, u okolini Napulja, barista nam automatski daje vodu, ali se dešava da na nekim mjestima morate da je tražite", priča Italijan.

"Vodu pijemo prije kafe, kako bismo očistili nepca".

Italijani često posežu za kafom nakon obroka. Na primjer, za doručak često jedu slatki kroasan punjen čokoladnim ili pistać kremom. Voda, dakle, ima jednostavnu funkciju. Ona uklanja ukus hrane i omogućava da se u potpunosti osjeti aroma kafe.

"Zahvaljujući tome, kafa ima ukus baš onakav kakav treba da bude", naglašava Emanuele.

A šta je sa ispijanjem vode posle kafe? Tu počinju problemi, objašnjava Italijan.

"Naravno, dešava se da neko popije ostatak vode nakon što završi sa kafom, ali to ne mora svakome da se dopadne. Na mjestima koja su poznata po kafi visokog kvaliteta, takav gest se ponekad tumači kao suptilna kritika. Ispijanje vode odmah nakon kafe može da se shvati kao signal da napitak nije bio ukusan i da klijent želi što prije da se otarasi tog ukusa", objašnjava on.

Ako vam espreso zaista ne odgovara, postoji način da se iz situacije izvučete sa stilom.

"Bolje je malo sačekati i tek onda posegnuti za vodom. To je elegantnije rešenje".

U Italiji je kafa neraskidiv dio svakodnevice. Ne pije se dugo i polako. Naprotiv, to je brzi ritual uklopljen u ritam dana.

"Takvih kafa popijemo mnogo tokom dana. Prije posla ili fakulteta otrčimo do bara i popijemo je s nogu. Tokom dana, kada svratimo kod porodice, prijatelja ili komšija, uvijek čujemo: 'Hoćeš kafu?'. To pitanje uvijek znači jedno - espreso. To je ključno znanje, naročito za turiste", objašnjava.

Italijan savjetuje turiste: Ne naručujte latte!

Na kraju razgovora, Emanuele se smije i kaže da postoje stvari koje se u Italiji jednostavno ne rade.

"Espreso možete da pijete cio dan, ali zbog kapućina posle 12 sati možete da 'završite u paklu'", šali se i dodaje:

"Mlijeko je teško! Ne mogu da zamislim da pijem kapućino po vrelom ljetnjem danu. Espreso je prosto brza doza energije.

Dodaje i praktičan savjet za putnike koji posjećuju Italiju.

"Moji prijatelji su imali nekoliko pehova. Nikada ne naručujte latte, jer ćete dobiti jednostavno - mlijeko".

(MONDO)