Uz pomoć saksije, cvjećarskog sunđera i malo kamenčića, obične baštenske svjetiljke postaju najljepši ukras za terasu ili dvorište

Izvor: TikTok / lizfenwickdiy

Dekoracija bez troškova za struju: Korišćenjem solarnih lampi dobijate efektno osvjetljenje koje se samo puni tokom dana, a noću stvara toplu atmosferu bez ikakvih kablova.

dobijate efektno osvjetljenje koje se samo puni tokom dana, a noću stvara toplu atmosferu bez ikakvih kablova. Ukrasni kamenčići ne služe samo da sakriju pjenu za ikebane, već daju saksiji potrebnu težinu kako bi odolijevala vjetru.

Ovaj projekat "uradi sam" zahtijeva malo vremena i truda, a obične baštenske lampe pretvara u unikatnu svjetleću skulpturu koja izgleda mnogo skuplje nego što zaista košta.

Ponekad su najefektnija rješenja u enterijeru upravo ona najjednostavnija, a ovaj mali „uradi sam” projekat sa TikToka je pravi dokaz za to.

Umjesto da solarne lampe samo zabodete u travnjak na klasičan način, možete ih transformisati u moderan svjetleći buket koji će postati centralna tačka vaše terase ili dvorišta.

Evo kako da za par minuta napravite ovaj dekorativni element:

Potreban materijal:

Jedna veća plastična saksija (izaberite neku sa zanimljivom teksturom ili bojom)

Nekoliko solarnih lampi koje se inače zabadaju u zemlju

Cvjećarska pjena (sunđer za ikebane)

Ukrasni kamenčići

Postupak:

Priprema osnove: Na dno saksije postavite cvjećarsku pjenu. Ukoliko je saksija duboka, možete prvo staviti malo stiropora ili kartona kako biste podigli nivo pene. Takođe, možete sipati i malo običnih kamenčića da bi saksija bila još stabilnija.

„Sređivanje” buketa: Solarne lampe jednostavno zabodite u pjenu. Možete ih grupisati gusto ili ih rasporediti na različite visine kako biste dobili izgled pravog, raskošnog buketa svjetlosti.

U galeriji pogledajte kako da napravite nadstrešnicu i konstrukciju za ljuljašku u dvorištu.

Vidi opis Genijalan trik sa TikToka: Kako da od običnih solarnih lampi napravite magičan svjetleći buket Kako napraviti nadstrešnicu i ljuljašku u dvorištu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: TikTok / bonnyundkleid Br. slika: 14 14 / 14

Finiš i stabilnost: Preko pjene pospite ukrasne kamenčiće. Oni imaju dvostruku ulogu: potpuno kamufliraju sunđer dajući saksiji uredan izgled, a svojom težinom obezbjeđuju stabilnost cijeloj konstrukciji kako je vjetar ne bi prevrnuo.

Kada padne mrak, ove lampe će se automatski upaliti i stvoriti predivnu, magičnu atmosferu. Ovakav „buket” je idealan jer ne zahtijeva zalivanje, ne troši struju i izgleda podjednako atraktivno i na betonskoj terasi i u uglu bašte. Pogledajte u video klipu!