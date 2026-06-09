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Genijalan trik sa TikToka: Kako da od običnih solarnih lampi napravite magičan svjetleći buket

Genijalan trik sa TikToka: Kako da od običnih solarnih lampi napravite magičan svjetleći buket

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Uz pomoć saksije, cvjećarskog sunđera i malo kamenčića, obične baštenske svjetiljke postaju najljepši ukras za terasu ili dvorište

Genijalan trik sa TikToka: Kako da od običnih solarnih lampi napravite magičan svjetleći buket Izvor: TikTok / lizfenwickdiy
  • Dekoracija bez troškova za struju: Korišćenjem solarnih lampi dobijate efektno osvjetljenje koje se samo puni tokom dana, a noću stvara toplu atmosferu bez ikakvih kablova.
  • Ukrasni kamenčići ne služe samo da sakriju pjenu za ikebane, već daju saksiji potrebnu težinu kako bi odolijevala vjetru.
  • Ovaj projekat "uradi sam" zahtijeva malo vremena i truda, a obične baštenske lampe pretvara u unikatnu svjetleću skulpturu koja izgleda mnogo skuplje nego što zaista košta.

Ponekad su najefektnija rješenja u enterijeru upravo ona najjednostavnija, a ovaj mali „uradi sam” projekat sa TikToka je pravi dokaz za to.

Umjesto da solarne lampe samo zabodete u travnjak na klasičan način, možete ih transformisati u moderan svjetleći buket koji će postati centralna tačka vaše terase ili dvorišta.

Evo kako da za par minuta napravite ovaj dekorativni element:

Potreban materijal:

  • Jedna veća plastična saksija (izaberite neku sa zanimljivom teksturom ili bojom)
  • Nekoliko solarnih lampi koje se inače zabadaju u zemlju
  • Cvjećarska pjena (sunđer za ikebane)
  • Ukrasni kamenčići

Postupak:

Priprema osnove: Na dno saksije postavite cvjećarsku pjenu. Ukoliko je saksija duboka, možete prvo staviti malo stiropora ili kartona kako biste podigli nivo pene. Takođe, možete sipati i malo običnih kamenčića da bi saksija bila još stabilnija.

„Sređivanje” buketa: Solarne lampe jednostavno zabodite u pjenu. Možete ih grupisati gusto ili ih rasporediti na različite visine kako biste dobili izgled pravog, raskošnog buketa svjetlosti.

U galeriji pogledajte kako da napravite nadstrešnicu i konstrukciju za ljuljašku u dvorištu.

Finiš i stabilnost: Preko pjene pospite ukrasne kamenčiće. Oni imaju dvostruku ulogu: potpuno kamufliraju sunđer dajući saksiji uredan izgled, a svojom težinom obezbjeđuju stabilnost cijeloj konstrukciji kako je vjetar ne bi prevrnuo.

Kada padne mrak, ove lampe će se automatski upaliti i stvoriti predivnu, magičnu atmosferu. Ovakav „buket” je idealan jer ne zahtijeva zalivanje, ne troši struju i izgleda podjednako atraktivno i na betonskoj terasi i u uglu bašte. Pogledajte u video klipu!

Pogledajte

01:00
Zabodite solarne lampe u saksiju
Izvor: TikTok/lizfenwickdiy
Izvor: TikTok/lizfenwickdiy

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Tagovi

buket solarne lampe

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