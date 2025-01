Najeli ste se i smeta vam pun stomak? Jedna stvar pomaže 2 sata nakon teškog obroka

Pročitajte šta da radite u slučaju prejedanja.

Period praznika je vrijeme kada više posežemo za hranom, uživamo u bogatoj prazničnoj trpezi i njenim specijalitetima. Osjećaj prejedanja je teško pomiješati sa bilo čim drugim. Samo nekoliko više zalogaja omiljenog jela može da dovede do osjećaja sitosti. Kao rezultat toga, fizički se ne osjećamo dobro, a to može da dovede do kajanja i krivice. Prejedanje nije zdrava praksa, ali može da se dogodi svakome. Pa, šta da radite kada jedete previše?