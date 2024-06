DA LI JE AUTOFAGIJA OPASNA? Nutricionistkinja Milka sve o instant dijetama: Kako da ne zaglavite u bolnici

Nutricionistkinja Milka Raičević otkriva koliko je autofagija štetna za zdravllje i ostale instant dijete.

Desetak dana pre odlaska na letovanje mnogi žele da skinu dva do tri kilograma viška i odmah pomisle da bi autofagija ili neka druga tzv. letnja dijeta, bile dobar izbor. Nutricionistkinja Milka Raičević gostujući a Prva TV otkriva da li takve dijete nose i neke posledice.

Na početku je istakla da nažalost ovakve dijete ne pomažu. Sve što možemo sa njima da postignemo jeste da "napravimo" novi izgled i izgubimo 10 kilograma, ali po štetu zdravlja. Na koji način?

"Šta god da odlučite, koju god da uzmte instant dijetu koja traje tri, sedam ili deset 10 dana, onda ćete zaista da imate problem Prvo, niko ne poštuje svoju genetiku, niko ne zna kakva mu je laboratorija, tako da često puta imate gubljenje telesne težine, a onda se pokrenuo se pesak, kamen, dolazi do problema sa žuči. Zatim, dolazi do umora, iscrpljenosti, malaksalosti”, objasnila je Milka I dodala da svaka dijeta treba da ima svoj vremenski tok.

"To zavisi od kilograma. Ako ste vi dobili 30 kilograma viška, niste ga dobili u toku dva meseca, nego u prethodnom periodu od godinu ili dve, onda isto tako organizam treba da navike na šok da gubi kilograme i dođe do idealne telesne težine”, nastavila je nutricionistkinja Milka.

Dodaje da telesna težina može da se skine u zavisnosti koliko se unosi kalorija u organizam.

"Svi mi idemo na to da treba da bude restrikcija kalorija, svi idemo na to da treba da bude restrikcija ugljenih hidrata i masti. Ali ugljeni hidrati su nama neophodni, naš mozak radi na šećerima”, ističe Milka i dodaje da nijedna striktna dijeta nije zdrava. Ono što svako treba da ispoštuje jeste “piramida ishrane” koja sadrži sedam vrsta namirnica koje treba da budu ispoštovane.

"Autofagija ni slučajno za one koji misle da je to lak proces gubljenja kilograma. To jeste da organizam jede sam sebe, ali i tu moramo da znamo koje namirnice, u kojoj količini, kako ih primeniti da autofagija ne bude vaš bumerang, da ne zaglavite u