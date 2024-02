10 STVARI PO KOJIMA SE ATRAKTIVNI I NEPRIVLAČNI RAZLIKUJU! Spisak napravio haos, a KOMENTAR muškarca je lekcija za sve

Da li se slažete sa spiskom stvari koje ljude čine neprivlačnima?

Izvor: Profimedia

Dok je lepota u oku posmatrača, harizma privlači svačiju pažnju. Takvi ljudi se smatraju atraktivnima i jednostavno su privlačni mnogima. Na popularnoj platformi Quora povela se polemika o stvarima zbog kojih ljudi nisu privlačni. Spisak pod nazivom "Šta te čini neprivlačnim" komentarisalo je nekoliko hiljada ljudi, a mnogi su izneli svoja iskustva kako bi dokazali šta je sa spiska tačno, a šta je daleko od istine.

10 stvari koje vas čini neprivlačnima:

Ako ste muškarac, ne šaljite ženama poruke po ceo dan. Samo ćete se pretvoriti u njenu "drugaricu za slanje poruka" i to je neprivlačno. Ako ste osoba koja vidi samo najgore u ljudima i uočava samo negativno u svakoj situaciji, nikada nećete privući pozitivne stvari u životu. Samo moćni ljudi su važni na ovom svetu, a možete da postanete jedan od njih. Samo se pokrenite i nikada ne prestanite da verujete u svoj cilj. Postoji velika razlika između biti samouveren i arogantan. Biti samouveren je privlačno. Biti arogantan nije. Prilagođavanje ponekad može da vas učini nesrećnim. Budite svoji, čak i ako neko smatra da ste čudni. Imati svoje "ja" je kul. Prikazivanje panike ili straha može da odbije. Samopouzdani ljudi ostaju neustrašivi u bilo kakvim situacijama. Ljudi mogu da namirišu nezadovoljstvo i to je ogromno odbijanje. Izbegavajte uvrede. Prihvatljivo je da izrazite da vam se nečiji postupci ili ponašanje ne dopadaju, ali se uzdržite od ličnih napada. To nije privlačno. Jedina stvar gora od gluposti, jeste biti glup dok se pretvarate da ste pametni. Jako loša taktika. Samo se opustite.

Usledio je niz komentara. Mnogi su se složili, bilo je i onih koji nisu, ali je većina otkrila kroz kakva iskustva je prošla.

"U mojoj srednjoj školi bila je devojka koja je svima bila neverovatno privlačna. Ona je naizgled bila oličenje lepote, barem meni i svakom drugom 15-godišnjaku u školi. Jednog dana sam odlučio da je pitam da li želi da se vidimo, možda da odemo u kafić ili nešto drugo. Nisam bio siguran kakvu sam šansu imao, ali sam se nadao da će prihvatiti. Pričali smo nekoliko puta i koliko sam mogao da procenim, delovala je kao prilično ljubazna osoba. Rekla mi je da ne želi da se vidimo, ali kada je to uradila, prasnula je u smeh. Imala je 'kompleks superiornosti', želela je da mi stavi do znanja da 'nisam dostojan' njenog vremena. Činjenica da sam odbijen nije me previše uznemirila, ali način na koji je to uradila, jednostavno je bio nepristojan, preteran i odbojan", napisao je jedan muškarac.

"Ako niste samouvereni, mucate, ramena su pognuta, nesigurni ste u sebe, to obično odbija devojke. Čim pokažete čak i tračak prevelikog samopouzdanja, to takođe postaje velika prepreka. Muškarci koji znaju da pogode pravu duzu, e oni su atraktivni i privlačni", napisala je jedna devojka.

"Jednako sam upoznavao ljude koji su izgledali veoma dobro, ali njihov karakter je odbijao, kao i ljude koji nisu važili za najlepše ljude, ali su zato zračili harizmom. Izgled nema veze sa ličnošću", napisao je jedan muškarac. Ipak, jedan komentar je dobio najviše reakcija i podrške:

"Ništa ne bi trebalo da vas čini neprivlačnim. Nakon buđenja svakog jutra zahvalite Bogu što vam je dao još jedan dan. Postoje hiljade ljudi na svetu koji umiru u snu. Ako možete da vidite, čujete, govorite, osećate i mirišete, privlačni ste. Budite zahvalni za svoje zdravlje. Izbegavajte da se poredite sa drugima, posebno sa prijateljima i rođacima", napisao je jedan korisnik.