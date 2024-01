JEFTINIJI, A BOLJI NAPITAK ZA JUTRO NE POSTOJI! Nutricionistkinja otkriva zašto ODMAH treba da ga popijete

Da li dan započinjete kafom? Nutricionistkinja ima bolju zamenu.

Izvor: YouTube/Screenshot/streamingwell

Najbolji napitak za početak dana je čaj, ističe nutricionistkinja Avni Kaul. Mada većina ljudi u jutarnjim časovima poseže za kafom zbog osećaja budnosti koji pruža kofein, nutricionistkinja kaže da je čaj napitak koji je nepravedeno zapostavljen. Objašnjava zašto je čaj mnogo bolja opcija ujutru:

Manji sadržaj kofeina

Kofein nam daje energiju, ali preterana konzumacija nije dobra po zdravlje. U čaju ga ima manje nego u kafi i to je jedan od glavnih razloga zašto bi trebalo da ga popijete kad se probudite. "Čaj obično sadrži manje kofeina od kafe. Dok kofein može da pruži početni nalet energije, previše kofeina može da dovede do nervoze, teskobe i poremećaja spavanja. Čaj nudi blaži unos kofeina, smanjujući rizik od ovih nuspojava", objašnjava Kaul.

Hidratacija

Dehidracija je problem koji se češće javlja zimi jer unosimo mnogo manje tečnosti nego tokom letnjih meseci. Čaj značajno doprinosi hidrataciji jer se sastoji prvenstveno od vode. Održavanje hidratacije ujutru je ključno za energiju tokom dana i predstojeće aktivnosti.

Čaj vas budi polako

Nutricionistkinja kaže da kafa može odmah da vas probudi, ali i da to ponekad nije dobro. "Čaj sadrži aminokiselinu poznatu kao L-teanin, koja ima umirujući efekat i može da uravnoteži stimulativne efekte kofeina. To može da dovede do lakšeg i nežnijeg iskustva buđenja, u poređenju sa naglim naletom energije od kafe", kaže nutricionistkinja.

Dobar za stomak

Kafa ujutru kod mnogih može da izazove neprijatne simptome u stomaku. Ako spadate u tu grupu ljudi, čaj je odlična zamena, savetuje nutricionistkinja. Nežan je za želudac, a Kaul ga preporučuje svima oni koji imaju probleme sa varenjem.