IMAJU VIŠE OD 40 I ŽIVE S MAMOM! DO 18. DECEMBRA MORAJU DA SE ISELE: Tražila sam da mi se SKINU S GRBAČE, ma ni da čuju!

Nakon što su sinovi, obojica u 40-im, odbili da napuste porodični dom, jedna majka preuzela je drastične mere.

Kada su mladi u Srbiji otkrili zašto ostaju da žive sa roditeljima, ispostavilo se da finansije nisu glavni razlog. Ovo je tema kojom se dosta bave i stručnjaci jer život sa roditeljima izaziva polemiku u društvu. Imali smo prilike da saznamo zašto Divna Milovanović, psihološka savetnica i autorka Jutjub kanala "Pozitivna stvarnost" smatra da ne treba ući u vezu sa muškarcem koji živi sa roditeljima posle 30. godine, ali i drugu stranu - zašto je jedan muškarac odlučio da živi sa majkom u tim godinama.

Odluku Italije da deca moraju da počnu da zarađuju za svoj život kada se za to steknu uslovi, mnogi su smatrali istorijskom. Procenat odraslih Italijana koji žive sa roditeljima, već duže vreme je prilično visok, a jedna majka bila je primorana da preduzme drastične mere. Sve se dogodilo nakon što su njena dva sina, obojica u 40-im godinama, odbila da napuste udobnost porodične kuće.

Neimenovana žena (75) iz grada Pavije ne krije koliko se umorila od izdržavanja svojih sinova. Njih dvojica imaju 40 i 42 godine, a kako je otkrila, nekoliko puta je pokušavala da ih ubedi da započnu samostalni život. Obojica su zaposleni, zarađuju, ali uzalud. "Niko o tome nije hteo ništa ni da čuje!", rekla je majka prema izveštaju u lokalnim novinama La provinćija Paveze.

Majci je zasmetalo i to što njeni sinovi ne doprinose kućnim troškovima ili poslovima. Zato je odlučila da ih izvede na sud, što je kulminiralo presudom sudije Simonom Katerbi, koja se saosećala sa njenom nevoljom i izdala nalog za iseljenje muškaraca. U presudi se navodi da, iako je za muškarce koji još uvek žive kod kuće prvobitno bila garantovana "obaveza roditelja da obezbedi izdržavanje", to više nije opravdano zbog činjenice da su stariji od 40 godina. Muškarci imaju rok do 18. decembra za iseljenje.

