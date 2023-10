IMAO SAM 9 DANA KADA SU MAJKU I MENE OTERALI U IZBEGLIČKI KAMP! Otac slavnih manekenki: Držala me je u naručju i molila!

Otac slavnih manekenki, Bele i Điđi, Mohamed Hadid prisetio se teškog detinjstva.

Izvor: Profimedia

Sestre i svetski popularne manekenke Bela i Điđi Hadid nedavno su se našle u centru pažnje javnosti nakon što je otkriveno da svi članovi njihove porodice dobijaju anonimne poruke sa pretnjama smrću. Glavni razlog tome su njihovi stavovi u vezi rata između Izraela i Palestine, a njihov otac Mohamed je bio primoran da se obrati FBI-ju kako bi potražio zaštitu za porodicu.

Poznati arhitekta i investitor Mohamed Hadid, rođen je u Nazaretu, Izraelu, ali je njegova palestinska porodica prebegla u Siriju, pre nego što su se preselili za Ameriku dok je još bio tinejdžer. Mohamed je decu dobio iz braka sa Jolandom Hadid, nekadašnjom manekenkom holandskog porekla.

Mohamed je tokom jednog intervjua ispričao do sada nepoznate detalje iz svog života, govorio je o teškom odrastanju, gubitku kuće i izbegličkom kampu gde je završio sa majkom!

"Safed, grad u kojem je moj otac živeo stotinama godina, zajedno sa svojim ocem, dedom i pradedom. Kada je stigao brod sa izbeglicama, jevrejskim izbeglicama iz Poljske i Nemačke, i tako dalje, oni su išli u nekoliko zemalja. Prvo su otišli u Ameriku, a potom na Kubu, i na kraju su stigli do Haife. I čudno je što je Haifa luka koju je moj pradeda izgradio. Na njihovom brodu stajao je transparent na kojem je pisalo da su izgubili svoje domove u Nemačkoj i svoju nadu", ispričao je on i dodao:

Pogledajte 01:34 Mohamed Hadid Izvor: @honestmedia5/tiktok Izvor: @honestmedia5/tiktok

"Molili su da ih primimo u svoju zemlju. Uzeli su dve porodice, svako od njih je to uradio. Doveli su ih u našu kuću, u kuću mog oca. Živeli su kod nas dve i po godine. Moja majka je bila trudna sa mnom, otišla je u Nazaret kod svojih roditelja. Tamo me je rodila, imao sam samo devet dana kada se vratila u Safed da me unese u našu kuću, ali vrata su bila zaključana. Nisu nas pustili unutra, čak ni kad je moja majka molila da donesu nešto kako bi me umotala. Odbili su je, pa je otišla u izbeglički kamp u Siriji negde dalje".

Mohamed se 1994. godine venčao sa majkom njegove dece, Jolandom Hadid, a sa njima su živele i njene dve pastorke - njegove ćerke iz prethodnog braka. Njihova ljubav krunisana je decom, a dobili su dve ćerke i sina - Jelenu Nuru Hadid, koju danas svet zna po nadimku Điđi, a potom Belu i Anvara Hadida. Međutim, njihova ljubav doživela je krah 2000. godine kada su se razveli. Jolanda je od njega mlađa 16 godina, a njegova nova izabranica Keni Silvom (47) je samo pet godina mlađa od njegove najstarije ćerke Mariel (42).

