PILA VODU I SOK, PA ZAVRŠILA U BOLNICI! Devojka pokušala sama da leči urinarnu infekciju i dobila SEPSU, jedva PREŽIVELA

Urinarne infekcije znaju da budu uporne i ukoliko se ne leče na vreme mogu da izazovu još veće zdravstvene probleme. Devojka po imenu Mejsi Luis (20) napravila je kobnu grešku kada je odlučila da na svoju ruku leči urinarnu infekciju.

Pokušala je uz pomoć vode i soka od brusnice da ublaži simptome, ali je ubrzo bila hitno prebačena u bolnicu nakon što je razvila smrtonosnu sepsu, tačnije urosepsu. Ona je četiri dana pokušavala da "izleči" infekciju urinarnog trakta nakon što je prvi put primetila da češće ide u toalet. Ali kako su se njeni simptomi pogoršavali, uključujući bol u donjem delu leđa i bol tokom mokrenja, konačno je otišla kod svog lekara opšte prakse.

Poslali su je kući sa antibioticima, ali se stanje brzo pogoršalo, primetila je navale vrućine i hladnoće, kao i vrtoglavicu, drhtavicu i halucinacije. Hitno je prebačena u bolnicu i dijagnostikovana je urosepsa - specifična vrsta sepse koja se razvija od urinarne infekcije. Otkucaiji srca su joj skočili, EKG je pokazivao 130 otkucaja u minuti.

"Halucinirala sam, što mi je rečeno da je uobičajeno za urosepsu… bilo je užasno. Najbolji način da se to opiše je kao da gledate stari film koji se vrti unazad. Videla sam sebe kao bebu, čula sam glasove bake i dede, to nije prestajalo. Sve je to bilo tako fizički i emocionalno iscrpljujuće. Nisam spavala... Nikada ranije nisam bila ovako bolestan", rekla je Mejsi.

Nakon druge noći u bolnici, Mejsino stanje je polako počelo da se poboljšava, a njen broj belih krvnih zrnaca se smanjivao i dolazio u normalnu. Otpuštena je posle šest noći, ali su bile potrebne nedelje da se oporavi i stane na noge.

"Bez obzira na to koliko mali simptomi mogu biti, obavezno idite kod lekara, uzmite antibiotike i potražite svu pomoć koju možete. Nemojte samo da se vodite time da će proći samo od sebe - neće", posavetovala je sve na kraju.

