KAKO IZGLEDA LISTA ŽELJA LJUDI KOJI ZNAJU DA ĆE UMRETI: U 29. saznala za NEIZLEČIVU bolest, a ovo PRVO hoće da ispuni

Nakon što joj je prošlog marta dijagnostikovana neizlečiva bolest, sastavila je listu želja.

Izvor: Instagram/clarexsacco

Britanka Kler Sako je 29-godišnja marketing menadžerka koja živi u Njukaslu. Nakon što joj je prošlog marta dijagnostikovan neizlečivi četrvrti stadijum karcinoma, počela je da sastavlja listu aktivnosti koje žele da obavi. Ono što bi malo ko očekivao, to je njena prva želja. Želi da nauči da sklapa Rubikovu kocku.

Druga želja je da se uda za verenika Aleksu, kog poznaje od svoje 11. godine. On ju je zaprosio u maju, dva meseca nakon što je saznala da je njen rak neizlečiv. Ostatak liste želja je takođe zanimljiv, od učenja da žonglira, posmatranja zvezda, ronjenja na Velikom koralnom grebenu u Australiji, do vožnje čuvenom Rutom 66 u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Želela sam da na to gledam kao na niz stvari koje će me usrećiti i ostaviti mi neverovatne uspomene", rekla je Kler kojoj je prvi put dijagnostikovan rak dojke 2019. godine nakon što je otkrila kvržicu u desnoj dojci. "Veoma je verovatno da je ta kvržica bila tu dosta dugo, ali tako mlada nisam imala predstavu da to može da mi se dogodi".

Iako je prošla hemioterapiju, kancer joj se vratio i metastazirao na pluća i jetru. Lekari su joj rekli da nema leka i da se umesto toga ljudima pomaže da žive što duže mogu, uz najbolji mogući kvalitet života. Kler je odlučila da živi život punim plućima pre nego što napusti ovaj svet. Pogledajte kako Kler izgleda: