JELENA I NOLE POKRENULI NOVU MODNU LINIJU: Iza toga se krije snažna poruka - ovako se slavi POBEDA i pomaže DECI

Fondacija Novak Đoković obeležila je uspeh najboljeg tenisera svih vremena kroz novu modnu kolekciju!

Izvor: shop.novakdjokovicfoundation.org/printscreen

Novakova 24. po redu grend slem titula i neverovatan uspeh koji niko do sada nije postigao u tenisu i dalje se slavi. I dalje će mnogima, a pogotovo mlađim generacijama, najbolji teniser svih vremena da ostane večna inspiracija. Neminovno je da njegova čelina snaga, upornost i izuzetan duh inspirišu mnoge.

Tim povodom Novak Đoković Fondacija koju marljivo i posvećeno vodi Jelena Đoković, lansirala je novu modnu kolekciju pod nazivom "Čista sreća" sa ciljem da proslavi Novakova dostignuća kroz oči dece koje sanjaju o sopstvenim snovima. Inače, Jelena je na svom Instagram profilu podelila fotografije na kojim pozira u novoj kolekciji.

Nova kolekcija majica "Čista sreća" može da se nađe na onlajn prodavnici fondacije, po ceni od 3.790 dinara, a sav novac je namenjen za programe i projekte podrške deci i njihovim porodicama. Pa tako, u kolekciji mogu da se nađu majice s dizajnom koji podseća na dečje crteže i svaka majica simbolizuje neke od Novakovih uspeha - US Open i Roland Garos 2023. godine, Vimbldon... Jedna od tih majici nosi upravo naziv "Ponoć u Njujorku" iz kolekcije "Čista sreća" kao simbol na osvajanje 24. grend slema i neverovatnog uspeha.

Izvor: shop.novakdjokovicfoundation.org/printscreen

"Svi su očekivali ponoć u Parizu, ali Novak je izmaštao u Njujorku. Novak je uvek verovao u moć mašte i vizualizacije, jer u svetu mašte dan traje dokle god verujemo u čuda. U Novakovoj mašti, čuda koja definišu vreme su grend slem titule. Njegov sat, kao i on, nema ograničenja i svakim otkucajem pomera granice, što govori i činjenica da je osvajanjem US Open-a sat otkucao ponoć. Ušli smo u 25. sat. Brojanje je svakom titulom sve teže, ali i uzbudljivije. Da li će se kazaljka pomeriti na Australian Open-u?", piše uz opis majice sa US Opena ove godine.

"Moja sudbina je ono što zamislim"

"Novak je uvek verovao u moć mašte i vizualizacije. Osećao je da sve što izmašta može postati java. Najčistija mašta je dečja i zato je nužno da se u tom periodu zasadi prvo “seme sreće” iz kojeg će se razviti njihov ušuškani svet, u kom je sve moguće, i koji mogu da posete kad god požele. Mi vas pozivamo da zavirite u razigrani svet koji je plod mašte najuspešnijeg tenisera svih vremena. Nije sve uvek bilo ovako gusto i šareno, sve je počelo od prvog "semena sreće" koje je zasađeno u trenutku kad je žica njegovog reketa prvi put došla u kontakt sa teniskom lopticom. Bio je to veliki prasak za Novakov svet. Novak svojim primerom želi da podstakne decu i odrasle širom sveta da ne odustaju od svojih snova i da nikad ne prestanu da veruju. Njegova, a i naša, misija je da inspirišemo što veći broj dece da pronađu svoje "seme sreće", da ga zasade u svoju dušu i redovno zalivaju maštom. Tada je sve moguće!", stoji na samom sajtu Fondacije kao podsetnik koliko je važno da svako veruje u svoje snove.

