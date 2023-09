"OKO 80 % FITNES LJUDI KORISTI DOPINGE!" Dr Stanišić otkriva nuspojave STEROIDA - evo ko ćelavi, a kome stradaju TE*TISI

Dr Svetlana Stanišić objasnila je kako upotreba steroida utiče na organizam i kvalitet života!

Izvor: Prva TV/Printscreen

Danas sve više mladih muškaraca odlučuje se za korišćenje steroida kako što brže izgradili i definisali mišiće. U tome ne izostaju ni sportisti. Preterana želja za instant fizičkim promenama može negativno da se odrazi na sveopšte zdravlje, a toga na početku mnogi nisu svesni.

Kako steroidi utiču na organizam i kvalitet života, gostujući na Prva TV objasnila je dr fizičke hemije Svetlana Stanišić. Već na samom početku istakla je da danas oko 80 % fitnes populacije koristi razne vrste dopinga, tačnije hormonske preparate koji imaju najveće efekete, ali i najveće posledice.

Doktorka Stanišić podsetila je i na slučaj preminulog pobednika takmičenja "Mister Olimpija" u 47-oj godini od srčanog udara.

"Upravo najveće posledice uzimanja steroidnih preparata odražavaju se na kardiovaskularni sistem. Raste pritisak, utiču na nivo holesterola, menja se vaskularna reaktivnost, dolazi do aritmije, hipertrofije srčanog mišića, povećava se sklonost ka zgrušavanju krvi", objašnjava doktorka i dodaje nekoliko fizičkih nuspojava korišćenja steroida.

Kod muškaraca koji već imaju povećanu predispoziciju za to, dolazi do ćelavosti u temenom delu, kao i pojava akni i maljavost po teli. Kod žena koje koriste hormonske preparate dolazi do uvećanja klitorisa, zadebljanja glasnih žica zbog čega se javlja grublji glas... Kada je reč o uticaju testosterona na psihu, doktorka objašnjava da postoje psihičke promene i one nisu zanemarljive. Ali, danas ne postoji u medicini dovoljno istraživanja uticaja testosterona na psihičko stanje konzumenata.

Doktorka takođe naglašava da se telo bori da izbaci višak testosterona. Zato, telo suprimira sekreciju ličnog testosterona, smanjuju se te*tisi i oni gube funkciju. Takođe, zbog viška testosterona muškarcima mogu da porastu grudi, jer višak ovog hormona pretvara se u estrogen.

Inače, steroidi su sintetički derivati muškog hormona testosterona koji se koriste u cilju izgradnje mišićne mase, poboljšanja fizičkih performansi i izgleda.