ISKORISTILA I OTIŠLA, NEĆE DA SE BLAMIRA S NJIM: Komšije raspalile po reperu - I ona je bila udata, a sad kao blogerka!

Komšije repera Nenada Aleksića Ša, reagovale na vijest da se razvodi posle mjesec dana braka.

Izvor: Instagram/nenadaleksicsha

Reper Nenad Aleksić Ša šokirao je domaću javnost samo mjesec dana nakon što je na Instagramu objavio slike i snimke s vjenčanja sa djevojkom, sada suprugom Vanjom.

Ša je obrisao sve zajedničke slike sa ove društvene mreže, Vanja se tokom večeri snimala za TikTok, a sada je komšiluk "razvezao jezik" i otkrio da su "vidjeli pažnju i ljubav između njih", ali i da je "svako od njih gledao svoja posla".

Nenadova komšinica s Novog Beograda je bila iznenađena i pitala "Žena mu opet otišla?! Ne znam zašto toliko nema sreće u ljubavi i da li je ovo karma zbog svega što je uradio Ivani. Do sad nisam znala da je opet slobodan. Prije par sati je prošao ovuda, bio je sam, ali nisam slutila da je stvarno sam. Često je bio sa tom djevojkom", rekla je komšinica iz jednog lokala u zgradi, na šta se nadovezao drugi komšija.

"Jutros sam baš vidio naslov gdje se pominje razvod i malo sam se šokirao. Čovječe, prije tri dana su sjeđeli u kafiću pored mene. Nisu djelovali kao mnogo zaljubljen par jer je svako gledao u svoj telefon, ali im je to valjda posao".

I komšinica iz iste zgrade je potvrdila sličnu priču.

"Ja sam na njega bila besna kad je ono uradio sa onom malom u rijalitiju. U poslednje vrijeme sam ga viđala sa ženom, dijelovali su složno. Kad se vraćam iz nabavke, a on prođe pored mene, pa nosi one kafe za ponijeti, pa razmišljam kako je lijepo to što nosi ženi kafu u krevet. Nisam ih čula da se svađaju i da djeluju nervozno".

Jedna od prolaznica potvrdila je da je Ša sa njom išao u osnovnu školu.

"Ja njega znam iz osnovne, znam mu i brata, cijelu porodicu. Znaš kako kad on ima potrebu da priča javno o stvarima iz svoja četiri zida mogu i ja. Nije on cvećka, ali definitivno nije ni ona mala. On kad je ostavio prvu ženu, promijenila sam mišljenje o njemu. Sad kad ga sretnem ni ne javim mu se. Ta njegova je već bila u nekom braku, pa kao neka blogerka, znači želja za pažnjom i javnim životom. Mislim da je iskoristila šta je trebala i samo otišla dalje", rekla je ova komšinica i dodala:

"Djevojka nije više htjela da se blamira sa likom koga je vukla za nos klinka koja nema ni 20 godina. Čovjek u 40 i kusur godina ostavio ženu, vrijednu, lijepu, sposobnu zbog one djevojke. Sramota ju je bilo vjerovatno, nije mogla da podnese da šeta s njim a svi se okreću i komentarisu ga kao nekog krelca, pogotovo ovde u kraju gdje ga svi znaju. Nego se opet vraćam na ono trebala joj je malo popularnost ili kako se to kaže hajp, djevojka iskoristila i otišla. Njemu je izgleda posle one prevare suđeno da ga iskoriste i ostave. Karma, rekla bih".

