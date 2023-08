AKO PLANIRATE ZIMNICU, POŽURITE! OVU NAMIRNICU OBAVEZNO UBACITE: Nutricionista objasnila - čist PROBIOTIK za organizam!

Šta treba da znate pre nabavke namirnica za zimnicu?

Zbog čega prilikom spremanja jela ne bi trebalo da preterujemo sa začinima koji ne potiču s našeg podneblja, šta treba da znamo pre nabavke namirnica za zimnicu i kako da pravilno zamrzavamo voće i povrće, otkrila je nutricionistkinja Milka Raičević. Kako je objasnila. zimnica je "čist probiotik" koji nam je svima potreban, ali ove godine bi bilo idealno da dodate jednu namirnicu!

"Ono što je moj prioritet, to je da koristimo naše začine. Ono što je trend, to je da se koriste začini koji nisu sa našeg podneblja, a na koje se mi tek tako navikavamo. Menjamo načine, ukuse i pripremu. Ono što je najveći problem jeste što se ne poštuje receptura. Ukoliko mislite da je neki začin zdrav, pa zato dodate više, morate da se zamislite i zapitate da li ste dobro uradili svom organizmu", upozorila je nutricionistkinja u "Jutru" na Prvoj i otkrila šta je važno kod pripreme zimnice.

"Ono što kod pripreme zimnice treba da znate jeste da pripremite zdrave namrinice, potom da ih termički pripremite i da znate gde se nalaze pesticidi, a potom da znate tačnu recepturu. Ako ste sve to uradili, a nemate gde da skladištite, onda ćete imati materijalnu štetu. Ako to pojedete, onda je znak pitanja kako će se manifestovati na organizam", rekla je Milka Raičević i dodala:

"Plodovi gube nutritivnu vrednost zbog termičke obrade. Ono što je najbitnije, to je da imate vitamin C. Imate vlakna, vitamine i minerale u manjoj dozi, ali je takva hrana svakako potrebna organizmu. To je pravi probiotik. Stalno potenciram na tome da je zimnica probiotik. Mi treba svaki dan da jedemo salatu. Zimnica se priprema u septembru i oktobru, zato je sad pravo vreme za razmišljanje", rekla je nutricionistkinja i otkrila da su brusnice idealan izbor.

"Najidealnije je da zdravu namirnicu stavite u zamrzivač. Uzmite kesice i stavite brusnice i sve ono što je trenutno na pijaci, ali morate da znate da su tri supene kašike brusnica dnevna doza da budete zaštićeni od raznih bolesti, da podignete imunitet. Tako imate plod koji uvek možete da koristite i stavite u musli od punog zrna. Hranu nikako ne zamrzavajte više puta", upozorila je Milka Raičević.

