ZAŠTO NEKI LJUDI VOLE DRUGIMA DA CEDE BUBULJICE? Psihoterapeut otkriva: Osim ZADOVOLJSTVA, osoba želi da vam kaže JEDNO

Ako se pitate zašto neko ima potrebu drugome da cedi bubuljice, evo odgovora!

Izvor: TikTok/screenshot/tylabrim

Većini tek izašla bubuljica i to na licu može da pokvari dan, pogotovo ako imate neki važan događaj. Ceđenje bubuljica nikako nije preporučljivo jer može da ošteti kožu, dovede do infekcijei trajnih ožiljaka.

Ali, neki ljudi jednostavno ne mogu da odole. Ima i onih koji obožavaju i drugima da cede ove dosadne napasti na koži. Da li je to samo puko zadovoljstvo ili se nešto drugo krije iza toda, otkriva Met Trub, dečiji i porodični psihoterapeut. Obično se to primećuje kod parova i kako kaže, to danas nije uopšte neobično.

"Za mnoge ljude stiskanje bubuljica predstavlja neko zadovoljstvo. Ne samo da oslobađa fizički pritisak već postoji i ugodan mentalni učinak otpuštanja dopamina", kaže on.

Međutim, ne radi se uvek samo o dobrom osećaju. Psihološki, postoji mnogo razloga zbog čega neko cedi bubuljice bliske osobe. Na neki način, to je znak ljubavi i brige.

"Koliko god nekima zvučalo odvratno, to ipak pokazuje određenu bliskost, vezu, privrženost između vas i vašeg partnera", kaže psihoterapeut i dodaje da za neke bubuljice mogu da predstavljau nesavršenost i smetnju.

"To se nekako podudara sa pornalaženjem rešenja. U određenom pogledu, to je način da poboljšate svog partnera", dodaje psihoteraput za kraj.