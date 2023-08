PAD LIBIDA SVE VEĆA MUKA, ALI I PROMENA KOJU NISMO IMALI DOSAD! Evo šta muškarcima "ubija" plodnost, a šta daje SNAGU

Kako muškarci ishranom pogoršavaju plodnost, otkrila je nutricionistkinja Marija Stajić.

Stil života i hrana koju jedemo mogu da pomognu kod muške plodnosti, ali i da smanje kvalitet i pokretljivost spermatozoida. Na koji način ishrana utiče i da li problem može da se leči korekcijom ishrane, otkrila je u emisiji "150 minuta" na Prvoj nutricionistkinja Marija Stajić.

"Ovo je tema o kojoj se, nažalost, ne priča mnogo, a trebalo bi. Obično kada žena planira trudnoću, partner jeste uključen, ali čini se da je žena ta koja sve pokreće. Ako postoji neki problem, obično se svede na to da žena možda ima neki zdravstveni problem. Praksa je pokazala da fokus treba da se stavi i na muškarca. Stil života i hrana koju jedemo utiče na začeće. Kako kod žena, tako i kod muškarca postoje namirnice koje povoljno utiču na količinu spermatozoida, oblik i pokretljivost", rekla je nutricionistkinja i otkrila koje namirnice su odlične:

"Paradajz, semenke, jaja, dobre masti. Ipak, kada to kažem, to znači da nije dovoljno da se samo to jede. Cela ishrana treba da se koriguje, a da namirnice koje se savetuju budu zastupljene u svakom obroku. Pored hrane, jako je bitno da muškarac dovoljno spava, da bude fizički aktivan. Ne ometa samo hrana kvalitet i broj spermatozoida. Postoje i neki drugi faktori poput gojaznosti i stresa, a jako je bitno da se laptop ne drži u krilu. Uska odeća takođe negativno utiče na plodnost, kao i sauna. Ne u toj meri, ali kada se sve skupi, može da bude uzrok ometane plodnosti kod muškarca", objasnila je Marija Stajić.

Loše navike treba svesti na minimum.

"Alkohol, cigarete, nedozvoljene supstance i šećer. Bolje je da se par puta nedeljno popije čaša vina, nego da se svakog vikenda intenzivno pije. Loše masti su problem. Čak i punomasni mlečni proizvodi kod muškaraca utiču na kvalitet. Čuvene kobasice i mesne prerađevine bi trebalo da se svedu na minimum", upozorila je nutricionistkinja i istakla da hrana nije terapija, već gorivo.

"Više se javljaju žene koje svog partnera uvode u ceo proces. Kad postoji problem, opet su žene te koje se raspituju o njihovom jelovniku. Retko kad muškarac sam hoće. Sada imamo emotivni momenat, kada ljudi jedu jer su pod stresom. Hrana nas pokreće i čini zdravima, srećnima i uspešnima. Ukoliko žena menja navike u ishrani, trebalo bi da to radi i muškarac".

Med i orasi daju snagu

"Postoji priča da ima afrodzijaka, ali pad libida je sve više prisutan. Studije govore da je ishrana kod muškaraca takva da kod njih imamo dominaciju estrogena. Obično on bude kod žena, ali sada se dešava ovo i to je trenutak kad imamo pad libida. Niko ne treba da pojede celu teglu meda sa orasima, ali poneka kašičica je dobra. Zeleno i lisnato povrće je dobro, a lešnik je izvor dobrih masti", objasnila je nutricionistkinja.

