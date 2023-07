KUVAR O HRANI KOJA SE NAJBRŽE KVARI LETI! Jedna vrsta mesa je OPASNA za put - evo kako sve možemo da se OTRUJEMO

Naš kuvar Bojan Stanimirović otkriva koje namirnice se najbrže kvari tokom leta i visokih temperatura!

Kuvar Bojan Stanimirović na Prva TV otkrio je koja se to hrana leti najbrže kvari. Kako kaže, to su definitivno namirnice životnjskog porekla - jaja, mlečni proizvodi i meso. I to, ne svako meso!