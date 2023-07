U OVIM ZEMLJAMA VELIKI JE RIZIK OD DOBIJANJA DIJAREJE! Doktor savjetuje: Evo kako BRZO da spriječite STOMAČNE PROBLEME

Dr Dino Tarabar savjetuje kako da spriječimo stomačne probleme tokom ljeta!

Tokom ljetnjih dana i putovanja češći su stomačni problemi. Kako najbolje da ih sprečimo tokom vrelih dana, pogotovo kada se hrana brže kvari, savjetuje dr Dino Tarbar gastroenterolog i onkolog gostujući na RTS-u.

Uzročnici putne dijareje su drugačiji mikroorganizmi. "Dolazite u novu sredinu, naše bakterije koje imamo ovdje nisu iste kao bakterije na nekim dalekim destinacijama. Ako neko putuje u Aziju, Afriku, gdje je ipak drugačija kontrola i vode i hrane, izložen je velikom riziku da dobije proliv", kaže dr Dino Tarabar.

Prije polaska u rizične krajeve možemo da pripremimo organizam za potencijalne izazove i to uz pomoć probiotika.

"Nekad preporučujemo, pogotovo ako neko, na primjer, ide na neki vrlo bitan sportski susret ili ako Filharmonija svira, gdje ne smijete da izostanete, čak i antibiotsku profilaksu. To je rijetko, ali se dešava. U neke manje rizične krajeve kad idemo, treba da ponesemo svakako probiotike, treba poneti loperamid", navodi dr Tarabar.

Vječita dilema je da li treba uzimati probiotike prije odlaska na put i kada početi.

"Nije loše dan-dva pred put piti i onda tokom cijelog puta, jer se često dešava da već treći dan kad dođete na neku destinaciju, počinju potencijalni problemi. Vi zamišljate atraktivne plaže i romantične zalaske sunca, a onda počnu prolivi, bolovi u trbuhu, povraćanje, temperatura", objašnjava dr Tarabar dodajući da stomačni problemi neretko oduzmu dva-tri dana odmora što potpuno može da pokvari planove.

Reakcija može nekada biti blaga, ali stomačni problemi mogu vas držati u sobi i veći dio odmora.

Probiotici da, ali ne bilo koji. Niti sve crevne infekcije izazivaju iste teškoće organizmu niti su svi probiotici isti.

Dr Tarabar ističe da je kod ešerihije, salmonele, šigele, kampilobaktera neophodno jako "obezbjeđenje", to jest jaki probiotici koji će da se izbore sa tim infekcijama.

"U 90 odsto slučajeva to su bakterijske infekcije. I zato nekad treba i antibiotike da ponesemo. I tu pravimo razliku. Ako idete na naše more, to bi bili azitromicin, loperamid, rifaksimin i probiotici iz te grupe, uglavnom laktobacilus, kaceus, acidofilus, plantarum“, istakao je gost Jutarnjeg programa.

Probiotike ne treba uzimati stalno

Tokom ljetnjih dana velika je ponuda, pijace su preplavljene voćem i povrćem, ali često nam se čini da je ono prskano različitim sredstvima i da bi možda trebalo da se zaštitimo nekako. Treba li u tom slučaju preventivno piti probiotike i prije ljetnje sezone i tokom ljeta?

"Neke populacije, da, ljudi koji su možda skloni, imali su prethodno takve infekcije. Generalno ne preporučujemo svima da preventivno uzimaju probiotike. To nije neophodno. Ali u takvim situacijama, ako postoji povećan rizik od infekcije, da, nije loše uzimati, za putovanje obavezno", ukazuje dr Tarabar.

Dovoljna je jedna kapsula svakog dana tokom putovanja ili tokom perioda konzumiranja određene hrane ili vode nesigurnog porijekla.

