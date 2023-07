POZNATI DOKTOR OTKRIVA KAKO DA SE REŠITE "ŠLJIVE" NA VRATU: Pre nego što uopšte vidite modricu, samo uradite ovo (VIDEO)

Ljubavni ugrizi, koji se obično nazivaju "šljive", mogu da se uklone bez korišćenja pudera.

Izvor: Shutterstock/Timie.7

Komentarišući snimak u kom devojka pokušava da se reši ljubavnog ugriza masirajući vrat mutilicom, poznati doktor Karan Raj otkriva šta se zapravo događa kod takozvane "šljive" i kako je se rešiti. Ukoliko želite da uklonite trag strastvene večeri sa vrata, važno je da što pre reagujete, napominje doktor.

"Prvo što treba da uradite kad dobijete ovu biološku ljubavnu tetovažu, pre nego što uopšte vidite ikakav trag - pristisnite to mesto i stavite nešto hladno. To uradite u prvih 12 do 24 sata. Tako ćete podstaći popucale kapilare da se suze i stisnu, smanjujući količinu krvi koja će iscuriti", kaže doktor i upozorava: "Ne koristite mutilicu ili bilo kakvu toplinu prvih 24 sata jer će bilo kakva iritacija pogoršati upalu", objašnjava dr Karan Raj.

Jednom kada modrica počne da se formira, kada već vidite promenu boje, prekasno je za hlađenje. "Hemosiderin, pigment već stvara mrlje na tkivu i crvena krvna zrnca se razbijaju", kaže doktor. "U ovoj fazi, treba da počnete da stavljate tople obloge. To poboljšava cirkulaciju zahvaćenog područja i podstiče reapsorpciju krvnih ugrušaka", objašnjava. "Nežna masaža mogla bi u teoriji da pomogne, ali kuhinjski pribor bolje ostavite u kuhinji", zaključuje.

Pogledajte metodu na koju vas doktor upozorava: