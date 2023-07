ŽENE STENJU ONDA KADA JE "AKCIJA" ODLIČNA?! I NE BAŠ! Rezultati pokazali pravu istinu - postoji nekoliko razloga!

Da li uzdasi koje žene imaju tokom intimnog odnosa uvek imaju veze sa dobrom "akcijom"?

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

Kao što i sami možete da vidite u filmovima, žene tokom intimnog odnosa uvijek stenju i zabacuju glavu unazad zbog užitka. Možda se mnogima čini da je to pretjerivanje, ali je vrlo vjerovatno da su uzdasi kod mnogih postavili visoke standarde kada su intimni odnos i vrhunac u pitanju. Da li žensko stenjanje uvijek ima veze sa tim koliko je "akcija" dobra? Prema istraživanju o intimnom ponašanju koje je sproveo tim naučnika sa Univerziteta "Lancashire", zapravo i nema.

Autori tog istraživanja došli su do zaključka da je glasno stenjanje zapravo način da žene više uzbude partnera i podstaknu njegovo zadovoljstvo. Naučnici su pitali žene starosne dobi od 18 do 48 godina za detalje o njihovom stenjanju tokom intimnog odnosa. Otkrili su da većina žena za vrijeme odnosa proizvodi zvukove, ali ne nužno dok doživljavaju vrhunac. Umjesto toga, 66 odsto njih je priznalo kako stenju da ubrzaju partnerov vrhunac, dok 87 odsto žena to čini kako bi imale više samopouzdanja.

Kada se najviše stenje?

"Dok se ženski vrhunci najčešće postižu tokom predigre, stenjanje je na najvišem nivou prije ili istovremeno sa vrhuncem muškarca", zaključili su naučnici. Osim toga, dodaju da žene ubacuju zvuke kako bi smanjile 'dosadu' u krevetu. "Ne postoji toliko puno istraživanja na ovom području, ali bombardovani smo kroz medije idejom toga da je stenjanje povezano sa vrhuncem i dobrim intimnim odnosom", rekla je naučnici Kristen Mark i dodala:

"Ako stenjete, partneru dajete do znanja da sve radi dobro, a to očigledno nije tako. Zato bi trebalo da 'koristite' stenjanje samo kad je nešto dobro, a ne kad želite da sakrijete ono što nije da bi on prije završio. Žena se uči da treba da preuzme odgovornost nad vlastitim užitkom, a one mogu da naprave i korak više, mogu da budu učiteljice svom muškarcu", rekla je Mark, koja ističe kako je dokazano da stenjanje podstiče i ženski vrhunac, a ne samo muški.