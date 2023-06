BIO JE PRVI SLAVNI ZAVISNIK OD S*KSA! Žene je zadovoljavao bilo gdje i kada

Riječ je o jednom od najplaćenijih holivudskih glumaca svih vremena koji je stalno šokirao javnost svojim burnim ljubavnim životom.

Izvor: Profimedia

Ričard Barton rođen je 10. novembra 1925. godine. Bio je holivudski glumac velškog porijekla. Iako je jedno vrijeme važio za najbolje plaćenog glumca Holivuda i iako je tokom karijere primio brojne prestižne nagrade, nikada nije dobio Oskara, iako je bio nominovan čak sedam puta. Osim po svojim filmovima, Barton je javnosti ostao poznat po svom burnom ljubavnom životu, mnogobrojnim brakovima i bezbrojnim aferama.

Barton se ženio čak pet puta, od toga je dva puta sa koleginicom i jednom od najljepših žena svih vremena Elizabet Tejlor sa kojom se upoznao na snimanju filma "Kleopatra" gdje je ona tumačila ulogu egipatske kraljice, a on Marka Antonija. Od 1949. do 1963. bio je u braku s filmskom producentkinjom Sibil Villiams i zajedno su imali dvije ćerke, a koliko ju je puta prevario teško ko može da prebroji.

Ričard Barton je preko 30 godina varao sve svoje supruge i ljubavnice, a priča se da je imao intimne odnose sa preko 2.500 žena. Slavni holivudksi glumac bio je ozbiljno opsjednut s*ksom i da je živio u današnje vrijeme sigurno bi ga poslali na rehabilitaciju. Mogao je to da radi sa bilo kim i bilo kad, a dame kažu da je bio u stanju da ih zadovolji na pravi način čak i kada je seks bio brz i na nezgodnom mjestu u nezgodno vrijeme.

Tako je jednom prilikom Ričard sačekao da njegova supruga Sibil zaspi, kako bi se iskrao iz kreveta i otišao do šupe s drvima gdje je napravio tajni prolaz do komšije, holivudskog glumaca Stjuarta Grejndžera koji je u svom domu posjedovao arsenal oružja. To ipak nije spriječilo Bartona da se ušunja u njegovu kuću, te da uđe su sobu njegove supruge Džin Simons, vodi ljubav s njom, a zatim se istim putem vrati u krevet pored svoje žene. Viđali su se više mjeseci, a niko nije ništa posumnjao.

Izvor: Cinema Legacy Collection/The Hol/All Rights Reserved

Razlog za njegovu nevjeru je bio nezasit apetit za seksom. Nije mu bilo potrebno da voli ženu ili da ta žena voli njega. Bio je nevjerovatno šarmantan, pogotovo kada bi popio čašicu više, što je bilo vrlo često. I ono što je bilo zanimljivo je to što Barton nikad nije griješio - kao da je imao predosjećaj da će ta žena sa njim da spava, da pristane na sve, čim bi joj prišao odmah bi dobio dozvolu da nastavi to što je započeo.

"On je bio Don Žuan, i u njegovoj prirodi je bilo neophodno da ima bilo koju ženu koja nije maloljetna ili strašno ružna," rekao je njegov prijatelj Robert Hardi, ali je pogriješio. Oženjeni Ričard Barton koji je tada imao 28 godina zaveo je djevojčicu od 14 godina Rozmari Kingsland. Kada ju je nakon nekoliko sastanaka razdjevičio, ona je nastavila da se sastaje sa njim u stanu njegovog prijatelja najčešće svake srijede. Do kraja 1956. godine Rozmari je bila trudna, a njegov zahtjev je bio: 'Riješi se bebe' i platio je da ona abortira. Afera se prirodno završila kada se on sa ženom preselio u Švajcarsku radi poreza.

Ono što Sibil nije znala je da je dan nakon vjenčanja 1949. godine upoznao glumicu Kler Blum, tada staru 17 godina i brzo se zaljubio. Njihova veza je konačno završena nakon što se kladio sa kolegom da može da razdeviči Blumovu. Dala mu je ključ od kuće, a Barton bi se često ušunjao u njenu spavaću sobu. Prije izlaska sunca, vraćao se kod Sibil, govoreći joj da je cijele noći pio sa prijateljima. Međutim ni dvije žene mu nisu bile dosta, kada je Sibli bila odsutan iz kuće on je često dovodio razne djevojke iz pabova prpdavnica, prevoza... onda je otkrio žene Holivuda!

Stigavši u Los Anđeles 1952. godine imao je aferu s Džin Simons, a u isto vrijeme zaveo je još jednu glumicu sa istog seta. Kada je Sibli shvatila da nije pametno da joj Džin Simons bude komšinica i ubijeđena da između nje i Ričarda postojao samo flert, oni su se preselili, što nije spriječilo Ričarda da se i dalje viđa sa Džin.

Godine 1957, prvi put od kada je upoznao Kler Blum, sa kojom je još uvek imao aferu, zaljubio se u svoju koleginicu Suzan Strazberg, koja je tada imala samo 19 godina, bila je zapanjujuće lepa i po izgledu slična Kler Blum. Nakon što se Barton vratio u Veliku Britaniju, Suzan Strazberg je bila izbezumljena i danima je odlazila u krevet sa jednom od njegovih starih majica. Nekoliko meseci kasnije, odletela je da ga vidi i uputila se pravo ka setu gde je snimao film sa koleginicama Kler Blum i Meri Jur.

Barton je uživao u životu: ne samo da se valjao po krevetu sa Kler Blum, već je spavao i sa Ureom, ženom dramskog pisca Džona Ozborna. Čim je Suzan Strazberg stigla u njegovu garderobu, bacila mu se u zagrljaj i strasno ga poljubila Kler Blum je ušla na vrata. Skoro pet sekundi, dvije žene su se samo šokirano gledale. Suzan je odlučila da ga napusti, ali i da se ubije, ali joj to nije pošlo za rukom.

Godine 1959. vratio se u Holivud da bi snimio film, dok je na setu imao aferu sa kleginicom Endži Dikinson i starletom po imenu Barbara Raš. Kada je oženio Elizabet Tejlor koja je bila svijesna njegovog švrljanja, Ričard se malo primirio. Elizabet ga je upozorila da neće tolerisati njegova nevjerstva. On je u međuvremenu spavao "samo" sa stjuardesom u avionu.

Izvor: Profimedia

Ali čak ni ona nije mogla da ga spriječi da se vrati svojim starim trikovima, te se postarala da bude prisutna na svakom njegovom snimanju. Ali ni njena budnost ni njen šarm nisu mogli da se bore protiv francusko-kanadske glumice Ženevjev Bižo koja je tada imala 26 godina, kružile su glasine da je u krevetu imao i pin-up Rakel Velč.

Ipak, kap koja je prelila čašu njegovog braka desila se kada je Elizabet prevario sa konobaricom lokalnog paba. Kao što svijet zna, par se razveo, a zatim ponovo vjenčao 16 mjeseci kasnije, ali njihovo ponovno okupljanje je bilo kratkog vijeka. Do sada već potvrđeni alkoholičar sa teškim zdravstvenim problemima, Barton je zadao smrtni udarac njihovom drugom braku tako što je imao aferu sa manekenkom Suzi Hant.

Koliko se zna, bio je vjeran svojim dvema poslednjim suprugama - Suzi, a zatim Seli Hej - ali to je bilo zato što je do svog 50. rođendana jednostavno ostao bez energije. Oni koji su ga poznavali kažu kako je imao moć da napravi takvu atmosferu da se žena pored njega osjeća kao da je jedina na svijetu.

Na prostorima bivše Jugoslavije Ričard Barton najpoznatiji je po tome što je 1973. u filmu Stipe Delića „Sutjeska” glumio Josipa Broza Tita. Tada su on i njegova tadašnja supruga Elizabet Tejlor boravili u Jugoslaviji gdje su bili Titovi gosti.

Ričard Barton posthumno je ove godine dobio zvijezdu na Bulevaru slavnih u Los Anđelesu. Ona je postavljena odmah pored zvijezde Elizabet Tejlor, njegove velike ljubavi.

Izvor: Keystone Pictures USA