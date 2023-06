NOVO PRAVILO RESTORANA IZAZIVA BURU - MOLIMO, NE KORISTITE PARFEM! Vlasnici sve objasnili, a RAZLOG se mnogima ne dopada

Da li biste podržali restorane koji gostima preporučuju da ne koriste parfem?

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pravila oblačenja u restoranima su opšte poznata, ali da li ste ikada čuli da ne smete da koristite parfem ako planirate dolazak? Londonski restoran "Suši Kanesaka" otišao je korak dalje i zamolio goste da se uzdrže od nanošenja parfema kako ne bi ometali senzorno iskustvo drugih gostiju, piše RTS. Teški mirisi, navode iz uprave restorana, mogli bi da prikriju "osvežavajući" ambijentalni miris sirćeta i same ribe.

Dakle, da li bi stavove restorana u kome obrok košta skoro 500 evra po osobi trebalo primeniti i u ostalim? Da li će vas parfem koji ste naneli pre odlaska na večeru učiniti privlačnijim, ali će vam pokvariti uživanje u hrani i piću? "Miris je najvažniji deo degustacije", naglašava profesor Bari Smit, direktor Instituta za fiziologiju Univerziteta u Londonu. "Sve što nam jezik govori je slano, slatko, kiselo. Sve ostalo dolazi iz nosa".

Međutim, Smit dodaje da miris ima dve komponente: mirise koji se udišu iz okoline i one koji izlaze iz usta kroz nos tokom izdisaja. "Mogu li mirisi iz okoline da ometaju mirise u vašim ustima? Nije očigledno da mogu", kaže profesor. "Kada nešto probate ili gutate, izdišete, a mi ne možemo da izdišemo i udišemo u isto vreme". Ipak, istraživanja i svakodnevno iskustvo podržavaju stav da su ambijentalni mirisi važni za kompletan ugođaj u restoranu.

"Ti ambijentalni mirisi sigurno utiču na ukus hrane i raspoloženje", rekao je profesor Čarls Spens, psiholog sa Univerziteta u Oksfordu. "Malo je dvosmisleno, kada nešto pomirišete, pitanje je kako će to vaš mozak povezati. Da li je to konobar, da li je restoran, da li je to hrana?".

Pogrešan miris u pogrešnom kontekstu može da izazove neprijatnu čulnu disonancu. Smit je opisao nedavno negativno iskustvo tokom ručka na londonskom trgu koji je počeo da stavlja morske alge u sendviče. "Miris trulih morskih algi bio je tako odvratan", kaže profesor. U poslednje vreme, kuvari pokušavaju da promovišu ambijentalne mirise, a profesor Spens je i ovaj trend razmotrio sa naučnog gledišta, napominjući da bi ambijentalni mirisi mogli "da pomognu da se postavi kontekst za određeno jelo i/ili da pomognu u pripovedanju koje okružuje određeno jelo".

Ambijentalni mirisi su uvedeni i u restorane sa ciljem da izazovu "specifično raspoloženje i/ili da izazovu nostalgiju u glavama gostiju", navodi list. Ukoliko nameravate da se oglušite o ovu zabranu, Spens predlaže da bi možda bilo najbolje da se odlučite za parfem koji bi se uklopio u kulinarski ambijent. "Zašto ne biste naneli neki gurmanski parfem - crni biber ili jagoda? To bi bilo prikladnije od nekog sintetičkog ili sapunastog, negurmanskog mirisa". Naš miris, pokazalo je istraživanje, takođe povećava prag osetljivosti na druge mirise iz okruženja - što je možda glavna poenta zahteva koji je postavio suši restoran.