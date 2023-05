"ROĐENA SAM U ZATVORU, MAJKA ME JE NAPUSTILA..." Prijava za Harvard se orila u komisiji - uspela, a niko nije verovao!

Rođena u zatvoru, danas niže uspehe.

Izvor: Instagram/mlham

Priča mlade Aurore obišla je svet. Uprkos svim okolnostima koje su je zadesile, odlučnost ju je dovela do prestižnog Univerziteta Harvard, koji je jedan od najboljih na svetu. Aurora Skaj Kestner iz Teksasa rođena je dok joj je majka bila u zatvoru. Brigu o njoj preuzeo je njen otac, a Aurora je nadmašila svačija očekivanja. Završila je srednju školu kao najbolja u generaciji i ostvarila san.

"Rođena sam u zatvoru", bila je rečenica kojom je Aurora započela svoju prijavu za Harvard. Snažna poruka i iskrena priča odjeknule su u prijemnoj komisiji, a Aurora želi da stekne diplomu iz prava. Često se selila tokom detinjstva, a u osnovnoj škola imala je nastavnicu koja je prepoznala njen potencijal.

"Dobila sam podatke o njoj. Njen heroj bila je Rosa Parks. Omiljena hrana bili su joj takosi iz 'Dairy Queen-a', a volela je da čita. Mislila sam da je ona jedna bistra devojčica. I danas imam sve papire o njoj", rekla je Mona Hembi, Aurorina nastavnica, koja je brzo shvatila da Aurori nije potrebna samo podrška. Nakon što je čula njenu priču, prepoznala je važnost pružanja ličnog iskustva.

"Bilo je to vrlo drugačije okruženje od onog u kojem sam ja odrastala, ali to nije loša stvar. Sve što me je Mona naučila bilo je vrlo vredno na isti način na koji je bilo vrlo vredno sve kroz što sam ja prošla pre Mone", rekla je Aurora koju je Mona sa suprugom pratila tokom obilaska Harvarda. To je bio trenutak koji je potvrdio Aurorinu želju da ga upiše. "Nakon toga sam videla kako se njena ljubav prema školi pojačala", rekla je Mona.

Za kraj je istakla: "Vrlo je važno da ne zaboravimo da naša prošlost nikada ne definiše našu budućnost".