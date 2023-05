UJED ZMIJE OTROVNICE SE RAZLIKUJE PO JEDNOM SIMPTOMU: Doktorka detaljno objasnila šta da radite - jedno NI SLUČAJNO!

Da li znate šta treba da radite ako vas ujede zmija i kako da prepoznate otrovnicu?

Izvor: Twitter/screenshot

Proteklog vikenda u selu Ostrovici kod Niša, devetnaestogodišnju djevojku ujela je zmija, a kako navode u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu, ona je zadržana na Klinici za infektivne bolesti radi opservacije i praćenja. U svjesnom je stanju i nije životno ugrožena, a simptomi su ukazivali da se radi o zmiji otrovnici. U izjavi za RTS, dr Verica Božić dala je nekoliko dragocjenih savjeta kako se sačuvati od ujeda zmije, ali i šta je najvažnije učiniti ako nam se to dogodi.

Stanje djevojke je stabilno i nju su najprije zbrinuli ljekari Zavoda za urgentnu medicinu. "U aprilu i maju, kada zmije izlaze iz svojih staništa, uvijek imamo pojedine slučajeve ujeda, tako da je mnogo bitno biti oprezan", rekla je za dr Verica Božić i savjetovala nošenje adekvatne obuće, štapa koji bi poslužio u slučaju da je potrebno da se reaguje.

Takođe, zmiju nikada ne treba da dirate golim rukama, kao što se dogodilo u ovom slučaju. "Zmije se brane, one nas napadaju kada se osjete ugroženim. Nekada postoji samo jak bol, kreće da otiče ekstremitet gdje je ujed izvršen. Najbitnije je da se tada osoba stavi u stanje mirovanja i mobiliše ako se radi o ekstremitetu. Ukoliko se radi o glavi, licu ili o ujedu direktno na krvni sud, to su mnogo brže reakcije i tu je potrebno što prije doći do zdravstvene ustanove ili pozvati Zavod za urgentnu medicinu, našu Hitnu pomoć, da intervenišemo u što kraćem roku", rekla je dr Božić.

Prema njenim riječima, ne treba primenjivati neke stare metode kao što su krstasto zarezivanje i isisavanje jer to, kako tvrdi, neće pomoći. Doktorka Božić je potvrdila i da mjesto ujeda izgleda drugačije kada je u pitanju otrovnica: "Kreće da se javlja otok i promjena boje kože, to je ono što nam je znak".