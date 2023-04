TUŠIRATE SE 5 MINUTA ILI SVE DOK "NE POTROŠITE PUN BOJLER"? Doktorka otkrila kako je pravilno i kad telo NIJE ČISTO

Koliko zaista treba da traje tuširanje?

Izvor: Youtube/Screenshot/Trading Depot Ltd

Svi imamo različite navike, ali saveti stručnjaka su isti. Da li se brzo istuširate, za 5 do 10 minuta ili volite da uživate "sve dok ne potrošite toplu vodu", pitanje je koje možda deluje bezazleno. Ipak, prema dermatolozima, jedna od ovih navika može da izazove negativne posledice po naše zdravlje.

"Velika većina ljudi tušira se predugo, a to zapravo može da ošteti našu kožu. Kada je reč o samom trajanju tuširanja, preporučuje se da pojedinci ograniče vreme provedeno pod tušem na 10 do 15 minuta. To je zato što produžena izloženost vodi može da skine prirodna ulja sa kože i dovede do suvoće ili iritacije", kaže doktorka Rosmi Barios.

Osim toga, tuširanje kraće od 5 minuta nije dovoljno da očistite telo i može doći do raznih bakterijskih i gljivičnih infekcija, tvrde naučnici. Napominju koliko je važno oprati svaki deo tela, a posebno ističu da se ne zaborave stopala, na kojima može doći do razvoja gljivičnih infekcija.

Kada je reč o tome koliko bi često trebalo da se tuširamo, doktorka napominje:

"Što se tiče učestalosti tuširanja, preporučuje se da se ljudi tuširaju bar svaki drugi dan. Međutim, to može da varira u zavisnosti od životnog stila i ličnih preferencija. Primera radi, oni koji često vežbaju ili žive u vrućim, vlažnim područjima možda će morati češće da se tuširaju kako bi održali dobru higijenu. S druge strane, osobe sa suvom kožom možda bi trebalo da izbegnu prečesto tuširanje jer ono može da ukloni prirodna ulja s kože", savetuje doktorka.