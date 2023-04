ZAŠTO SVAKOG DANA TREBA DA SIPATE ČAŠU SOLI U WC: Ne bacajte pare na skupa sredstva, besplatan trik čini čuda za cevi

Starinski trik koji se pokazao kao veoma delotvoran kad treba da se otpuši wc šolja.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kada se wc šolja zapuši, starinski "lek" pomaže. Savremenim domaćicama ovaj trik deluje neobično i "sumnjivo", ali naše bake tvrde da je neverovatno efektan i da "radi". Ako niste znali, u stara vremena su koristili običnu kuhinjsku so za čišćenje kanalizacije. Dodatni bonus jeste što je ovaj takozvani trik praktično besplatan, jer glavni sastojak već imate u kući.

Kako to obično biva, kanalizacione cevi se najčešće začepe u najnepovoljnijem trenutku, kada vam je baš nestalo sredstava za otpušavanje ili ne možete da pozovete majstore... U tim slučajevima može da pomogne najjednostavnije i najefikasnije sredstvo koje svako domaćinstvo ima. Ako niste znali, "obična" so je korisna ne samo u kuhinji, već i u rešavanju nekih drugih kućnih problema. Na primer, za razliku od hemijskih gelova i sredstava, so ne može da izazove nikakvu štetu.

Zašto sipati čašu soli u toalet svaki dan

Ovo domaće sredstvo je posebno pogodno za osobe koje pate od alergija, jer je "prirodno" i ne izaziva iritaciju, Pred soli, koriste se i soda bikarbona i "obična" (česmovača) topla voda. Šta treba da uradite? Sipajte toplu, može i vrelu vodu u wc šolju, pa zatim dodajte čašu sode u kombinaciji sa jednakom količinom soli. Dodajte istu količinu sirćeta i ostavite da tako odstoji dva sata. Nakon toga povucite vodu iz vodokotlića i cevi će biti prohodne.

U sličaju da iz prve niste obavili posao, savte je da "tretman" ponovite još jednom. Preventive radi, iskusne domaćice ovaj trik primenjuju svakodnevno, sprečavajući na taj način da dođe da začepljenja cevi i taloženja prljavštine. Takođe, so pomaže da se "ubiju" bakterije i dezinfikuje šolja.