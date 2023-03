ŽIVJELA U BIJEDI S PACOVIMA, NIJE SE KUPALA I BILA JE SILOVANA: Jedan susret je promijenio SVE! Danas je MILIONERKA

Slavna pjevačica Lejdi Gaga proslavila je 37. rođendan, a njena životna priča nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Rođena je u Njujorku godine kao Stefani Džoan Andželina Džermanota, najstarija ćerka Džozefa Džermanote i Sintije Biset. Visina je tek 155 centimetara, zbog čega stalno nosi cipele s visokom potpeticom, a tokom snimanja muzičkih spotova koristi posebnu računarsku obradu koja joj omogućava da izgleda više.

Za razliku od mnogih drugih ljudi koji djetinjstvo pamte po igračkama i druženju s drugom djecom, Lejdi Gaga svoje odrastanje pamti isključivo po mukotrpnom radu.

"S četiri godine sam počela da sviram klavir. Mnogi su mojim roditeljima govorili da sam čudo od djeteta jer sam izvanredno izvodila najteže kompozicije Baha, Betovena i Šopena, ali oni u to nisu vjerovali. Mislili su kako sa mnom nešto nije u redu i da sam čudna jer mi nije bilo zanimljivo da s ostalom djecom provodim vrijeme u igri u prirodi. Bila sam tiha, povučena i ćutljiva, jedno vrijeme čak su me vodili i kod dječjeg psihologa kako bi vidjeli šta se sa mnom događa. Nakon godinu dana shvatili su kako je bolje da me ostave na miru i gledaju svoja posla jer ja sve mogu sama", ispričala je Lejdi Gaga koja je svoju prvu pjesmu napisala s 11 godina.

Silovana s 19 godina

Prve tinejdžerske muke osjetila je čim je krenula u srednju školu, a zbog svog neobičnog načina oblačenja i šminkanja vrlo brzo je postala meta druge djece koja su je neprestano napadala i vrijeđala.

U gostovanju kod Opre Vinfri otkrila je kako je s 19 godina bila silovana i kako i dan-danas osjeća posledice.

"Trauma je dio mog života. Ne volim da se pretjerano vraćam u prošlost jer smatram da je to čisto gubljenje vremena. Proživjela sam užasne dane kao tinejdžerka jer sam se preko noći susrela s najstrašnijim oblikom psihičkog zlostavljanja od strane druge djece u srednjoj školi. Oduvijek sam bila drugačija i nisam se uklapala u kalupe. Imala sam samo nekoliko prijatelja i obožavala muziku", ispričala je pjevačica.

"Naravno, bilo je tu i dosta muškaraca, ali pisanje pjesama za mene je uvijek bilo na prvom mjestu. Sigurna sam da su mnogi mladi ljudi prošli kroz sličan pakao, ali o tome su ćutali jer ih je bilo sramota. Zbog svoje različitosti sa samo 15 godina pala sam u duboku depresiju", nastavila je svoju priču.

"Pljuvali su me i govorili mi da smrdim, da sam nakaza, greška prirode koja ima crvenu i srebrnu sijenkuu na očima. Sada mi to djeluje smiješno, ali tada je bilo veoma neprijatno. Zatvarala sam se u kuću i svirala po sedam sati kako bih izbacila svu negativnu energiju koju sam imala, kao i mržnju koju sam osjećala prema drugima. Ružno je kada nekoga mrzite, a ja sam mrzila cijeli svijet. Danas mi je žao zbog toga", dodala je.

Imala je 17 godina kada joj je Univerzitet Tiš u Njujorku kao izrazito talentovanoj osobi dalo cijelu stipendiju kako bi pohađala studije klavira, ali ona je ipak odlučila da sreću potraži u nekom drugom svijetu, pa je nakon prvog semestra prekinula studije.

"Bila sam najbolja na klasi, u to sam sigurna. Zapravo, uvijek sam najbolja i to je moja najveća mana. Kada sam upisala fakultet, nisam bila depresivna jer sam počela da stanujem u studentskom domu, gdje su zabave bile odlične, pušila se trava i pilo se do iznemoglosti. Mnogi su se pitali kako uspijevam da ne spavam po cijelu noć, a onda ujutru najbolje napišem test. Odgovor je jednostavan: ja sam najtalentovanija. Čitav taj školski program bio je previše lak za mene, pa sam odlučila da odustanem od njega i posvetim se svojoj muzičkoj karijeri", objasnila je Lejdi Gaga.

"Živjela sam na groznom mjestu gdje je bilo dosta pacova, a noću sam svirala po kafićima i zarađivala tačno toliko da ne moram da da jedem svoj izmet jer mi je želudac uvijek bio prazan. Nisam plaćala račune i dešavalo se da mi ponekad isključe vodu, pa se nisam ni kupala. Međutim, tada uopšte nisam bila nesrećna, naprotiv, vodila sam život pravog umjetnika i samo sam ponekad, jer to inače gotovo nikada ne radim, plakala. Suze bi mi krenule kada bih se probudila i shvatila da stvarno smrdim, kao što su mi to djeca svojevremeno govorila. Ostavila sam porodični dom u kom sam bila uljuljkana i počela jedan veoma čudan život. Dosta sam pila, i to uglavnom u lokalima gdje sam radila", dodala je.

Posle dvije godine sviranja po klubovima njen američki san konačno se ostvario. Uoči 19. rođendana, upoznala je producenta Roba Fjusarija, kojeg je oduševila svojim talentom. Nedugo zatim potpisala je ugovor za produkcijsku kuću Def Džejm, snimila svoj prvi singl "Boys, boys, boys" i preselila se u prelijep stan na istočnoj strani grada. Ubrzo se još nekoliko njenih pjesama našlo na vrhu top lista i njena popularnost počela je da raste vrtoglavom brzinom.

Buran ljubavni život

I njen ljubavni život bio je vrlo buran. Gaga od početka svoje karijere nije krila partnere od javnosti, već je sve otvoreno pokazivala predstavnicima sedme sile.

"Nebulozno je da se krijete od paparaca. Pa ja sam zvijezda i normalno je što ljudi idu za mnom. Imala sam mnogo muškaraca i žena. Ne stidim se činjenice da uživam i u ženskim tijelima, ona su zapravo mnogo ljepša nego muška, nemaju dlake i čarobno mirišu", govorila je s osmijehom žena za koju mnogi tvrde da je Madonina nasljednica.

Prva veza pjevačice za koju javnost zna je s barmenom Lukom Karlom. Ona je trajala od 2005. do 2008. godine, nakon čega je Gaga objavila kako više nisu zajedno. Pjevačica je teško podnijela raskid i pala je u depresiju, te se 2010. godine pomirila s bivšim.

U septembru 2011. godine upoznala je glumca Tejlora Kinija, koji se pojavio u njenom spotu za pjesmu "You and I". Nedugo nakon toga javnost je otkrila kako su započeli ljubavnu vezu i u stvarnom životu, što je par potvrdio i vjeridbom u februaru 2015.

Ipak, veza nije potrajala, a Gaga je sreću pronašla s agentom za talente, Kristijanom Kerinom, ali se i ta veza završila raskidom.

Šuškalo se o njenoj romansi s Bredlijem Kuperom i mnogi su krivili Gagu za krah dugogodišnje veze slavnog glumca i ruske manekenke Irine Šajk, s kojom je dobio ćerku. Pjevačica i Kuper upoznali su se na snimanju filma "Zvijezda je rođena", nakon čega se pisalo da je među njima postojalo nešto više od poslovne saradnje. Međutim, oboje su demantovali navode ističući da među njima nije bilo ničega, već da je samo riječ o sjajnoj glumi.

Gaga je danas u vezi s preduzetnikom Majklom Polanskim. Par je zajedno od 2020. godine, a mediji su pisali da je njen partner potpuna suprotnost od pjevačice, ali da to njoj i te kako odgovara.

Nagađalo se i da je njena hit pjesma "Stupid Love" napisana upravo o Majklu jer se u tekstu spominje pronalaženje prave osobe posle dugo vremena. Dobitnica Gremija i Oskara je u jednoj američkoj emisiji izjavila da je Polanski ljubav njenog života i da joj pomaže u mnogim humanitarnim akcijama.