MNOGIM MUŠKARCIMA JE MANJI NEGO ŠTO MISLE! Stručnjaci otkrili kako se PRAVILNO MERI "PONOS" - samo ovako je tačno!

Da li znate kako se pravilno meri dužina polnog organa?

Nedavno je sprovedena studija kako bi se otkrilo šta se smatra prosečnim kada je veličina polnog organa u pitanju. Postoji teorija da je polni organ od 20 centimetara sasvim normalna veličina, ali stručnjaci navode da je zapravo iznad proseka. Proučili su 17 prethodnih radova koji su u obzir uzeli 15.521 muškarca i doneli zaključak da je prosečni polni organ dugačak 9,1 centimetara.

Prema studiji iz 2014. objavljenoj u "British Journal of International Urology" prosečni polni organ u erekciji dugačak je 13,1 centimetara. To znači, prema urologu sa "King's College-a" u Londonu, Gordonu Muiru, da je prosečni obim u erekciji "nešto manji od prosečnog krastavca". "Iako neki misle da je 20 centimetara sasvim normalna veličina, on je zapravo znatno iznad proseka", rekao je urolog.

Postoje određene metode koje bi trebalo da koristite za merenje ako želite da dobijete tačne rezultate. Potrebno je da izmerite dužinu od karlične kosti do vrha polnog organa u erekciji. Pripremite lenjir ili metar, ali pripazite da se ne povredite ukoliko ste se opredelili za neki lenjir oštrih ivica. Jednom kada postignete erekciju (ako je vaš polni organ zakrivljen, ne treba da budete zabrinuti, već izaberite fleksibilan metar), postavite metar ili lenjir na koren polnog organa, prateći liniju sve do vrha i pročitajte brojku.

Kada je reč o ispitivanju obima, morate u potpunosti da savijete metar oko najdebljeg dela. Obično se ispostavi da je to otprilike na polovini polnog organa, ističu urolozi. Ako je vrh polnog organa znatno veći, onda izmerite i njegov obim, jer će vam dobro doći kada budete tražili odgovarajući kondom.