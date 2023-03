MOJI RODITELJI SU PLATILI DA ME TUKU I IŽIVLJAVAJU SE NADA MNOM: Nasljednica MILIONA progovorila o BRUTALNOM NASILJU

- Mislila sam da će me silovati. Mislila sam da će me ubiti - prisjetila se Paris Hilton (42), nasljednica hotelskog carstva, rijaliti zvijezda, preduzetnica i odnedavno mama dječaka.

Izvor: Profimedia

Opisivala je kako su je, dok je bila tinejdžerka, dvojica muškaraca probudila, izvukla iz kreveta i s lisicama na rukama odvela iz njenog doma.

Hilton je napisala kolumnu za londonski The Times ukojoj se prisjetila noći u kojoj su je odveli u jedan od niza rehabilitacijskih centara u koje je bila prisilno zatvarana kao djevojka i gdje se suočila s fizičkim, seksualnim i emocionalnim zlostavljanjem. Nema u toj kolumni ništa od bahate plavuše koja angažuje vidovnjake da traže njene izgubljene pse, bogatašice s garderobom i nakitom vrijednim milione, hirovite pripadnice moćne dinastije. Priča je jeziva.

Njeni roditelji koji su pozvali te muškarce da je odvedu na terapiju u "rezidencijalnu ustanovu" zbog njenog "divljeg ponašanja" sve su posmatrali nepomično stojeći na vratima njene sobe, dok je ona plakala i molila ih za pomoć.

Izvor: Profimedia

- Jedan od muškaraca mi je znojavim dlanom prekrio usta i gurao mi glavu unazad. Drugi je držao lisice u rukama. - napisala je u kolumni.

Hilton, koja se poslednjih godina intenzivno zalaže za ukidanje "terapeutskih internata za adolescente", u tekstu govori kako su je te večeri odveli u školu koju je vodio zloglasni CEDU. Ta kompanija, CEDU Educational Services, Inc., osnovana 1967. godine, imala je niz nekoliko terapeutskih internata, grupnih domova, programa terapije u prirodi i programa modifikacije ponašanja u američkim saveznim državama Kalifornija i Ajdaho. CEDU je nastao iz Sajnanona, grupe koja se naziva jednim od "najopasnijih i najnasilnijih kultova koje je Amerika ikada vidjela", a prestali su s radom 2005. godine. Stotine djece i mladih koji su boravili u tim ustanovama progovorili su o štetnim, nasilnim, šokantnim praksama koje su se tamo sprovodile.

Izvor: YouTube/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Hilton, danas srećno udata žena, a odnedavno i majka malenog dječaka, nakon toga je prebačena u "školu u prirodi", pa zatim u drugu ustanovu, u Provo Canyon School u Juti, gdje je bilo više djece iz poznatih porodica. S njom je, između ostalih, bila i Ket Von Di, preduzetnica, rijaliti zvijezda i najpoznatija majstorica tetovaže u SAD.

Napisala je i kako je u školi prolazila invazivne "pretrese" i preglede "fizičkih otvora", trpjela sate urlanja i zlostavljanja ne samo osoblja nego i drugih pacijenata. Posebno je zastrašujuć dio u kom opisuje kako su je tjerali da se mazi i grli na seansama "grupnog zagrljaja" koje su nazivali "gnječenjem", i to s ljudima koji su je zlostavljali. I to je bio dio terapije.

Izvor: Instagram/ParisHilton

Ona je više puta pokušavala da pobjegne, ali svaki put bi je uhvatili i vratili u ustanovu. Te pokušaje bjekstva osoblje CEDU koristilo je protiv nje.

- Posebno im je dobro došao trenutak kada sam nogom udarila u vrata koja su lupila čovjeka koji me prevozio u lice. To je mojim roditeljima trebalo jasno da pokaže da moja nasilnost uzima sve više maha. Zato su me poslali na još stroži program u divljini, u planinama. Zamislite to: po savjetu stručnjaka za mentalno zdravlje vi pošaljete svoje problematično dijete u taj predivni internat koji košta cijelo bogatstvo - napisala je Hilton - A kada dijete pokuša da pobjegne, vjerujete li tom djetetu koje vas je baš onako pošteno naživciralo? Ili vjerujete psihijatru koji vam kaže da je vaše dijete ludača i nepopravljiva lažljivica?

Izvor: Lepa i Srecna

Nije bilo bolje ni u školi u Provu, gdje su radnici "uživali pokazujući moć koju su imali nad svojim pacijentima".

- Odveli bi nas u ambulantu i naterali da legnemo na sto. Terali su nas da raširimo noge za njihove zdepaste prste. Ako biste se opirali, uvijek je tu bio plato sa špricevima. Ne znam šta se nalazilo u njima, ali vidjela sam djecu kako padaju na pod čim prime injekciju - prisjetila se Hilton, koja je ovakve centre uporedila sa zatvorima za maloljetnike.

Prema izvještaju američke Kancelarije za prava mladih i prevenciju delinkvencije iz 2019. godine, koji Paris Hilton citira u svojoj kolumni, u SAD postoji 678 ustanova koji se bave terapijama uz stalni boravak (resident therapy center ili RTC).

Izvor: Profimedia

Hilton je žestoka protivnica tih praksi.

- Čini se da postoji konsenzus oko toga da mladi ljudi koji se šalju u RTC-ove pokazuju sve intenzivnije i ozbiljnije simptome u ponašanju i emocijama, probleme sa školom, probleme sa zloupotrebom nedozvoljenih supstanci - objašnjava Hilton u kolumni - Tako pokazuje i izveštaj Kancelarije iz 2019. godine. No, ne postoji gotovo nijedno istraživanje koje pokazuje ko su najbolji kandidati za takve vrste ustanova i terapija.

Ona zatim spominje kako u izveštaju Kancelarije piše da je njihovo istraživanje u 693 ustanove koje se bave decom i mladima u SAD, pokazalo da je u 82 odsto njih tokom protekle godine koristilo metodu samice ili sputavanja u terapijama. Hilton dalje piše kako stručnjaci u području mentalnog zdravlja i liječenja zavisnosti već dugo traže jasnije kriterijume pri slanju djece i mladih u različite ustanove željeći da spriječi "zatvaranje mladih u neodgovarajuće okruženje".

- Ipak, pokazalo se da djeca koja završe u popravnim domovima imaju veće šanse da dobiju kvalitetnu, korisnu pomoć nego ona koja završe poput nje u raznim internatima i programima koje plaćaju roditelji - dodala je.

Američki i britanski mediji uputili su upite porodici Paris Hilton, a komentare na njenu kolumnu zatražili su i od predstavnika Kancelarije za mlade i škole u Provu, gde je provela neko vrijeme. Odgovori se još uvijek čekaju.