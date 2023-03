GUŠČJA, PREPELIČJA ILI PAČJA JAJA? Nutricionista otkriva koja su bolja: Jedna puna gvožđa, a samo ovako su ZDRAVIJA

Da li jaja treba da se jedu svaki dan i koje su njihove prednosti otkrila je nutricionistkinja Ana Todorović.

Jaja su omiljeni obrok mnogih ljudi. Spremaju se brzo i na različite načine, od kuvanja do prženja i poširanja. Takođe su bogata belančevinama, vitaminima i mineralima, a nude i mnoge druge dragocene sastojke.

Međutim, uprkos tome, da li je ipak zdravo da se jaja jedu svaki dan? Na to pitanje, gostujući na K1 TV objasnila je nutricionistkinja Ana Todorović. Kako je ona na samom početku istakla nije aposolutna preporuka da se svakododnevno jedu, ali opet to zavisi od osobe do osobe.

"Zdravi ljudi koji imaju normalni sistem organa za varenje i koji nemaju problema sa žuči i jetrom - mogu.Jaje je tzv. biloška namirnica i u sebi ima sve bogate materije korisne za rast i razvoj", istakla je Ana, a zatim se osvrnula na vrste jaja.

Prva na redu su prepeličja jaja koja su, kako je nutricionistkina istakla, pre nekoliko godina bila ekskluziva jer je na našem tržištu bila veća potražnja od količine. Prema njenom savetu, tri do pet svežih prepeličjih jaja svako jutro pre obroka je poželjno i neće da šteti organizmu. Puna su gvožđa i odlična za one koji ga imaju manjak u organizmu. Takođe, bogata su B vitaminom, cinkom, selenom...

Možete pre doručka da ih umutite i dodate jednu kašičicu meda kako bi vam bila ukusnija. Ona se termički ne obrađuju, već se tako živa popiju i zato je važno da budu sveža!

"Ako je neko dijabetičar, nije pametno dodavati med. Umesto toga može da doda malo cimeta ili limunovog soka", savetovala je Ana.

Sledeća na redu su guščja i pačija koja su dosta veća, a samim tim i kaloričnija. Ova jaja sadrže takođe brojne zdrave sastojke, kao što su omega-3, vitamin B i A, a jedina mana im je što se retko nalaze u prodaji. Međutim u domaćinstvima i selu uvek su rado viđena! Za kraj, nutricionistkinja Ana Todorović je otkrila da kuvana jaja najviše zadržavaju svoje vrednosti.