FOTKA ZADNJICE USIJALA INTERNET! PRETE JOJ SMRĆU: Objavila ono što nijedna NE SME, prozivke samo pljušte! (FOTO)

Karina Erbi, australijska influenserka, izazvala je burne reakcije fotografijom zadnjice.

Izvor: Instagram/karinairby

Karina Erbi, australijska influenserka, stekla je ogromnu popularnost jer javno zastupa "bodi pozitiviti". Žene su na početku bile oduševljene njenim promovisanjem pozitivnog odnosa prema telu, ali danas gubi pratioce u velikoj meri. Razlog je celulit na zadnjici i nogama, za koji se Karina uopšte ne trudi da sakrije. Naprotiv, često je u prvom planu na fotkama i snimcima.

Kada je objavila fotku u plavom kupaćem kostimu, nastao je opšti haos. Karina je zadnjicu okrenula prema kameri, a onda je postala meta uvreda i prozivki. Korisnici su pisali da je debela, odvratna i savetovali da prestane da se blamira. Da stvar bude gora, počele su i pretnje smrću.

"Bože, izvini, ali izgledaš odvratno. Ja sam tvojih godina i nemam takvo telo! Izgledaš kao žena koja ima 60 godina i sedmoro dece", "To je dovoljno da me odbije od crvenog mesa. Ponekad bi ljudi trebalo to da zadrže za sebe", "Ovo nije pozitivno, ovo je gadno", "Zašto ti je telo kao žele?", glasili su samo neki od komentara. Karina ih je objavila javno i istakla da takve komentare dobija svakodnevno.

"Ljudi mi govore da se ubijem. Prozivajte me. Obeshrabrite moj rad. Nazovite moje stanje kože kako god želite. Volim društvene mreže i volim da se izlažem da pomognem drugima da se osećaju manje usamljeno, da nasmejem nekoga i odvratim ljude od njihovog užurbanog života. Ipak, ne volim kako se ljudi ovde ophode jedni prema drugima, skrivajući se iza svojih paravana. Ljudi oduzimaju svoje živote zbog ovakvih komentara. Zato svi moramo da budemo bolji", poručila je Karina.

Pogledajte kako Karina izgleda: