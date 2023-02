PRATE ME, VUKU ZA RUKAV I VRIŠTE KAD ME VIDE! Ne može da se odbrani od žena, misle da je NAJJAČI GLUMAC - PRESLIKANI!

Antonio Mjuratore je klon holivudske zvezde Dvejna Džonsona!

Izvor: Instagram/therocksbrother

Glumac Dvejn Džonson važi za "najjačeg poznatog muškarca". Poznato je koliko trenira, nema gram sala, a telo samo što ne popuca od mišića. Ako pitate žene, upravo zbog toga spada u najbolje frajere sveta. Sticajem okolnosti ima i klona, 54-godišnjeg Antonija Mjuratorea, personalnog trenera iz Milana.

Antonio ponosno priča o sličnosti sa čuvenim Rokom. Ne samo da fizički podseća na njega, već je uradio 50 tetovaža poput onih koje ima glumac. "Neverovatno je koliko ljudi mi prilazi i želi da se slika sa mnom, jer misle da sam Dvejn Džonson. Prilaze mi gde god da sam, na ulici, dok se sunčam na plaži, u restoranu, hotelu... Jednom me je čak neko pratio na ulici nekih 15 minuta. To celo iskustvo mi je promenilo život. Neverovatno je izgledati kao slavna osoba tako visokog ranga", rekao je Antonio i dodao:

"Ponekad kad ljudima kažem da nisam poznati glumac, oni svejedno žele da se slikaju sa mnom i to je u redu. Pojedini me čak zovu njegovim imenom, nikad Antonio. Kad se osećam loše, a neko uzbuđeno kaže: 'Hej, gle, to je Rok', opet sam srećan", rekao je personalni trener.

Kako je rekao, voleo bi da upozna Dvejna.

"Sve bih dao da ga jednog dana upoznam. Ranije nisam primećivao sličnost sa njim, sve dok mi sve više i više ljudi nije počelo da prilazi. Sad sam jednostavno navikao na to. Prvi put mi je prijatelj ukazao na sličnost pre desetak godina. Ova situacija zna da bude malo stresna, ali se uvek rado slikam s ljudima. Osećam se zapravo jako srećnim što izgledam kao on jer je sjajna osoba, šampion u sportu i u životu", rekao je Antonio.

Pogledajte kako Antonio izgleda:

...a evo i nekoliko fotografija Dvejna Džonsona: