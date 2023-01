SVAKO JUTRO ISTA PRIČA! TAČNO U 6 VODE LJUBAV I URLAJU: Komšijama je preko glave, pa ostavili poruku - "Začepite više"

Jedne komšije ostavile su u sandučetu ljutitu poruku svojim susedima zbog svakodnevne buke...

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Reddit/screenshot

Ono što se dešava između četiri zida, po pravilu bi tu trebalo da ostane. Međutim, nije uvek takva sitacija, pogotovo kada su tanki zidove nečijeg stanja u pitanju. Pa tako, buka, svađanje, pevanja, ali i vođenje ljubavi vrlo lako može da zasmeta komšijama.

Upravo su se jedne komšije požalile na nesnosnu buku skroro svakog jutra, te su odlučili na stanu na put tome. Oni su u sanduče bučnih komšija ubacili vidno ljutitu poruku.

"Dobro jutro, samo da vas podsetim da živite u zgradi. Čujemo vas kako vodite glasno ljubav, urlate i pevate i ko zna šta još, i to više puta iz vama nekih poznatih razloga, uvek u šest ujutru. Nismo obraćali pažnju, ali to traje nekoliko nedelja. Molim da se utišate! Vaše komšije iz stana 17", pisalo je u poruci koja je osvanula na Internetu.

Izvor: Reddit/screenshot

Ljudi su se ubrzo "bacili" na komentarisanje sporne situacije. Većina je bila na strani pubenjenih komšija, te su smatrali da ako se buka dešava konstantno trebalo bi da preuzmu krivicu na sebe. "Možda bi trebalo da imate više poštovanja", smatrao je jedan, dok je drugi dodao da je šest sati ujutru veoma rano.

U zavisnosti od "prekršaja" kazna za kršenje pravila u zgradi se kreće od 5.000 do 200.000 dinara. Što se tiče reda i mira Odluka o opštim pravilima je jasna, vreme odmora predviđeno je od 16 do 18 časova i od 22 do 7 časova ujutru. U danima vikenda, od 14 do 18 časova i od 22 do 8 ujutru.