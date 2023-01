OBOLJENJE 80-GODIŠNJAKA ZAHVATA UPOLA MLAĐE! Doktorka - "Dođite odmah, možemo samo da ODRŽAVAMO taj stadijum"

Artroza kuka je oboljenje koje prati starenje, ali praksa pokazuje da je sve više 40-godišnjaka sa ovim problemom.

Izvor: K1 Televizija/Printscreen

Bolovi u kuku mogu da potiču iz zgloba kuka, okolnih tetiva, sluznih kesica, butne kosti ili da se projektuje iz kičme. Ipak, najčešće oboljenje od kojeg pate Srbi je kokartroza, koja ne može da se izleči. Dr Branka Marković je u emisiji "Na prvom mestu" na K1 televiziji objasnila da pacijenti treba da se jave lekaru čim osete prve simptome, kako bi se stanje zaustavilo u stadijumu u kom jeste.

"Postoje različiti razlozi, ali najveći broj gledalaca muči koksartroza, a to su artrotične promene u kuku. To je najčešći razlog u zavisnosti o kom uzrastu pričamo, ali ako pričamo o odraslima, bol u kuku je najčešće uzrokovan zbog artroze. Ona pogađa skoro 80 odsto ljudi starijih od 80 godina. To ne znači da će svi koji stare dobiti artrozu kuka, ali znači da će je veliki broj pacijenata razviti. To će zavisiti od genetske predispozicije, kao i za sva degenerativna oboljenja, odnosno oboljenja koja prate starenje", rekla je doktorka i dodala:

"Ono na šta možemo da utičemo, to je kako da smanjimo napredovanje artroze kuka. Gotovo da nema bake u komšiluku koja nema veštački kuk, a koji predstavlja krajnji način lečenja artroze kuka", rekla je dr Marković i dodala da je sve više onih kojima se u 40-ima dijagnostikuje ovo oboljenje.

"Artroza kao jedan od nastanaka bola u kuku prati razvoj i starenje. Negde oko 40. godine očekujemo da neko razvije promene koje prolaze kroz četiri stadijuma. Ne mora svako, neko će u 40. godini dobiti, neko u 60. godini, a neko nikad. Zašto? Smatra se da to jeste na neki način deo starenja, ali ako mi na neke navike utičemo, možemo da smanjimo napredovanje te bolesti, ali ne i potpuno da je eliminišemo", rekla je doktorka.

Obično se manifestuje bolom u preponama.

"Kada pacijent dođe, on je najčešće u zabludi i pita da li ću mu izlečiti artrozu. Ne može da se izleči. Ono što je nama cilj, to je da se zaustavi na tom stadijumu u kom je pacijent došao, da se olakšaju tegobe i da bolest dalje ne napreduje, jer može da dovede do teškog onesposobljenja čoveka i najčešće do zamene kuka, odnosno, do proteze kuka. Bol kuka počinje u preponi, a sledeće što ukazuje na nju jeste smanjena rotacija, odnosno, pokreti u zglobu kuka", objasnila je doktorka.